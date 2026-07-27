Garanti BBVA ve BBVA, COP31’in “Küresel Bankacılık Partneri” oldu

Türkiye’nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansının (COP31) hazırlıkları sürerken, bankacılık alanında yeni bir iş birliği hayata geçirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA ve BBVA, COP31 İklim Değişikliği Zirvesi’nin “Küresel Bankacılık Partneri” oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten’i Bakanlıkta kabul etti.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu yıl Antalya’da ev sahipliğini yapacağımız COP31 Zirvesi’nde her kesimle el ele vererek kamu ve özel sektörün güçlerini birleştirecek, Türkiye’nin iklim eylemi için kararlılığını dünyaya duyuracağız.” ifadelerini kullandı.

Kurum, “Bu kapsamda bankacılık sektörümüzle önemli bir adım attık. Garanti BBVA ile BBVA Grubu, COP31’in Küresel Bankacılık Partneri oldu. Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten ile görüşerek süreçte yapabileceklerimizi değerlendirdik. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma yolculuğunda daima yanımızda olan Garanti BBVA ve BBVA’nın COP31’e de katkı sunacak olmasından memnuniyet duyuyoruz. COP31’de taahhütlerin eyleme dönüşmesi için istikrarlı adımlarımız devam edecek.” dedi.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten ise COP31’in Türkiye’de düzenlenmesini ülke adına tarihi bir fırsat olarak gördüklerini belirterek, “BBVA ile birlikte COP31’in Küresel Bankacılık Partneri olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu ortaklığı yalnızca bir sponsorluk olarak değil, Türkiye’nin sürdürülebilir dönüşümünü hızlandıracak stratejik yolculuğun başlangıç noktası olarak görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

BBVA Üst Yöneticisi (CEO) Onur Genç de Birleşmiş Milletler ve COP31 Başkanlığını “Küresel Bankacılık Partneri” olarak desteklemekten gurur duyduklarını belirterek, deneyimlerini ve küresel yetkinliklerini COP31 hedeflerine katkı sağlamak için seferber edeceklerini kaydetti.