12 milyar liralık hesap hareketi tespit edildi: 100 şüpheli tutuklandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, operasyonlar Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda il jandarma komutanlıklarınca gerçekleştirildi.

Hesaplarda 12 milyar liralık hareketlilik

Operasyonlarda, hesaplarında toplam 12 milyar lira para hareketliliği tespit edilen 206 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri ve sosyal medya hesapları üzerinden verdikleri sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

Yakalanan şüphelilerden 100’ü tutuklanırken, 94’ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

“Mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor”

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için siber suçlara yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.”