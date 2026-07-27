27 Temmuz 2026 Pazartesi
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
18:28 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten “Terörsüz Türkiye”, Gazze ve Batı Şeria mesajları
15:40 DMM: "Yunanistan’ın Türkiye’nin füze tedarikini engellediği iddiaları gerçek dışı"
15:05 Bakan Fidan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ı kabul etti
10:10 Bakan Gürlek: “112 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı”
AjansHaber Gündem 12 milyar liralık hesap hareketi tespit edildi: 100 şüpheli tutuklandı

12 milyar liralık hesap hareketi tespit edildi: 100 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 28 il merkezli operasyonlarda gözaltına alınan 206 şüpheliden 100’ünün tutuklandığını, 94’ü hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Yayınlanma
14
12 milyar liralık hesap hareketi tespit edildi: 100 şüpheli tutuklandı
KAYNAK: (AA)

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, operasyonlar Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda il jandarma komutanlıklarınca gerçekleştirildi.

Hesaplarda 12 milyar liralık hareketlilik

Operasyonlarda, hesaplarında toplam 12 milyar lira para hareketliliği tespit edilen 206 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri ve sosyal medya hesapları üzerinden verdikleri sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

Yakalanan şüphelilerden 100’ü tutuklanırken, 94’ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

“Mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor”

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için siber suçlara yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.”

Yasa dışı bahisle mücadelede 47 bini aşkın siteye erişim engeli
Yasa dışı bahisle mücadelede 47 bini aşkın siteye erişim engeli
#Gündem / 27 Temmuz 2026
Bakan Gürlek: “112 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı”
Bakan Gürlek: “112 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı”
#Gündem / 27 Temmuz 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel’in ifadelerine ulaşıldı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel’in ifadelerine ulaşıldı
Karadeniz’de Türk bayraklı yük gemisine dron saldırısı düzenlendi
Karadeniz’de Türk bayraklı yük gemisine dron saldırısı düzenlendi
MİT, 1933 yılına ait “gizli mektup açma” formülünü paylaştı
MİT, 1933 yılına ait “gizli mektup açma” formülünü paylaştı
Bakan Gürlek: “Haluk Levent İzmir’den tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu”
Bakan Gürlek: “Haluk Levent İzmir’den tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu”
CHP’de 7 ilçe teşkilatına görevden alma kararı
CHP’de 7 ilçe teşkilatına görevden alma kararı
Spor
Beşiktaş ve Başakşehir’in Avrupa’daki rövanş maçlarının hakemleri belli oldu
Beşiktaş ve Başakşehir’in Avrupa’daki rövanş maçlarının hakemleri belli oldu
Gündem
Bakan Çiftçi: "Motosikletli silahlı saldırılarda dikkat çeken düşüş yaşandı"
Bakan Çiftçi: "Motosikletli silahlı saldırılarda dikkat çeken düşüş yaşandı"
AK Parti MYK bugün toplanıyor: Gündemde “Terörsüz Türkiye”, ekonomi ve 25. yıl hazırlıkları var
AK Parti MYK bugün toplanıyor: Gündemde “Terörsüz Türkiye”, ekonomi ve 25. yıl hazırlıkları var
Başsavcılık, CHP etkinliğindeki “cast ajansı” iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı
Başsavcılık, CHP etkinliğindeki “cast ajansı” iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.