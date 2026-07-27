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AjansHaber Gündem Yasa dışı bahisle mücadelede 47 bini aşkın siteye erişim engeli

Yasa dışı bahisle mücadelede 47 bini aşkın siteye erişim engeli

İçişleri Bakanlığı koordinesinde çevrim içi yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, yıl başından bu yana 47 bin 493 internet sitesine erişim engeli getirildi. Aynı dönemde düzenlenen 680 operasyonda 3 bin 231 şüpheli tutuklandı.

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Yasa dışı bahisle mücadelede 47 bini aşkın siteye erişim engeli
KAYNAK: (AA)

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, internet ve sosyal medya platformlarındaki çevrim içi yasa dışı bahis faaliyetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığının siber suçlarla mücadele birimlerince 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen “siber devriye” çalışmalarıyla takip ediliyor.

680 operasyonda 5 bin 629 gözaltı

Siber ekipler, teknolojik imkanlardan yararlanarak yasa dışı bahis sitelerini, bu sitelerin reklamını yapan hesapları ve ödeme sistemleriyle bağlantılı dijital izleri inceliyor. Suç unsuru tespit edilen site ve hesaplar hakkında adli ve idari süreç başlatılıyor.

Bu kapsamda yıl başından bu yana düzenlenen 680 operasyonda 5 bin 629 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3 bin 231’i tutuklanırken, 1515’i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Para trafiği ve reklam ağları da mercek altında

Soruşturmalar kapsamında yalnızca yasa dışı bahis oynatan veya oynanmasına imkan sağlayan kişiler değil, sitelerin altyapısını yöneten, reklamını yapan, para nakline aracılık eden ve suç gelirlerinin aktarılmasında rol aldığı değerlendirilen şüpheliler de takibe alınıyor.

Siber ekipler, yasa dışı bahis sitelerinin kullandığı banka hesapları, elektronik para kuruluşları ve kripto varlık hesaplarını da teknik inceleme ve mali analizlerle araştırmayı sürdürüyor.

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