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AjansHaber Gündem Başsavcılık, CHP etkinliğindeki “cast ajansı” iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı

Başsavcılık, CHP etkinliğindeki “cast ajansı” iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin Sarıyer’de düzenlediği üye katılım törenine cast ajansı aracılığıyla figüran getirildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Başsavcılık, CHP etkinliğindeki “cast ajansı” iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin dün Sarıyer’de düzenlediği üye katılım törenine ilişkin ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, etkinliğe cast ajansı aracılığıyla gerçekte üye olmayan kişilerin götürüldüğü yönündeki iddialar ve bu kapsamda yapılan yayınlara ilişkin müşteki vekilinin sunduğu şikayet dilekçesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, yürütülen araştırmaların tamamlanmasının ardından şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacağı ifade edildi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin de söz konusu iddialara ilişkin ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı.

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