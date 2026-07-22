22 Temmuz 2026 Çarşamba
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
20:48 CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı
20:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cake Not Hate” kampanyasıyla tanınan Joshua Harris’i kabul etti
19:03 Ahbap soruşturmasında yeni gelişme: Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Ece Üner’in ifadeleri ortaya çıktı
16:04 Dünya Kupası’ndaki yeni uygulamalar futbolun geleceğine yön veriyor
AjansHaber Gündem CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı

CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı

Silivri Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından tutuklandı.

Yayınlanma
14
CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı

Silivri Belediyesine yönelik “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “örgüte üye olma”, “rüşvet alma-verme”, “irtikap”, “ihaleye fesat karıştırma”, “nüfuz ticareti” ve “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut’un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Silivri Adliyesine sevk edilen Bulut, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Bulut’un tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturmanın geçmişi

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, belediye nezdindeki bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alımı, işletme devri ve kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı, malvarlığı edinimi ile belediye taşınmazlarının satış süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında, belediyeye ait tescil harici park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması nedeniyle 21 milyon 522 bin 717 lira kamu zararının oluştuğuna ilişkin bilirkişi tespiti yapıldığı belirtildi.

Bu tespitler doğrultusunda Başsavcılık, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “örgüte üye olma”, “rüşvet alma-verme”, “irtikap”, “nüfuz ticareti”, “görevi kötüye kullanma”, “ihaleye fesat karıştırma”, “edimin ifasına fesat karıştırma”, “imar kirliliğine neden olma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında daha önce Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden Balcıoğlu ile birlikte bazı belediye yöneticileri ve diğer zanlılar tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan CHP Silivri Belediye Meclis Üyesi Aykut Batur ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasının ardından tahliye edilmişti.

Doruk Bulut da soruşturma kapsamında dün gözaltına alınmış, bugün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış oldu.

#CHP
CHP’de 7 ilçe teşkilatına görevden alma kararı
CHP’de 7 ilçe teşkilatına görevden alma kararı
#Gündem / 21 Temmuz 2026
CHP’de 7 il başkanı daha görevden alındı
CHP’de 7 il başkanı daha görevden alındı
#Gündem / 10 Temmuz 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile görüştü
Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile görüştü
“Asırlık Gece” dizisi, ilk üç bölümüyle 15 Temmuz’un kritik saatlerini ekrana taşıdı
“Asırlık Gece” dizisi, ilk üç bölümüyle 15 Temmuz’un kritik saatlerini ekrana taşıdı
MSB: "Geçen hafta 3 PKK’lı terörist teslim oldu, Lazkiye Limanı’na 18 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleştirildi"
MSB: "Geçen hafta 3 PKK’lı terörist teslim oldu, Lazkiye Limanı’na 18 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleştirildi"
ASELSAN, Türkiye’nin ilk Mavi Su Verimliliği Belgesi’ni aldı
ASELSAN, Türkiye’nin ilk Mavi Su Verimliliği Belgesi’ni aldı
Bakan Çiftçi: “Unutmadık, unutturmayacağız; irade bizim, zafer bizim”
Bakan Çiftçi: “Unutmadık, unutturmayacağız; irade bizim, zafer bizim”
Gündem
Karadeniz’de Türk bayraklı yük gemisine dron saldırısı düzenlendi
Karadeniz’de Türk bayraklı yük gemisine dron saldırısı düzenlendi
Gündem
Bakan Gürlek: "Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahiste 6 bin 314 hesaba bloke kararı alındı"
Bakan Gürlek: "Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahiste 6 bin 314 hesaba bloke kararı alındı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cake Not Hate” kampanyasıyla tanınan Joshua Harris’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cake Not Hate” kampanyasıyla tanınan Joshua Harris’i kabul etti
Ahbap soruşturmasında yeni gelişme: Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Ece Üner’in ifadeleri ortaya çıktı
Ahbap soruşturmasında yeni gelişme: Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Ece Üner’in ifadeleri ortaya çıktı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.