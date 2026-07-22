CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı

Silivri Belediyesine yönelik “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “örgüte üye olma”, “rüşvet alma-verme”, “irtikap”, “ihaleye fesat karıştırma”, “nüfuz ticareti” ve “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut’un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Silivri Adliyesine sevk edilen Bulut, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Bulut’un tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturmanın geçmişi

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, belediye nezdindeki bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alımı, işletme devri ve kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı, malvarlığı edinimi ile belediye taşınmazlarının satış süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında, belediyeye ait tescil harici park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması nedeniyle 21 milyon 522 bin 717 lira kamu zararının oluştuğuna ilişkin bilirkişi tespiti yapıldığı belirtildi.

Bu tespitler doğrultusunda Başsavcılık, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “örgüte üye olma”, “rüşvet alma-verme”, “irtikap”, “nüfuz ticareti”, “görevi kötüye kullanma”, “ihaleye fesat karıştırma”, “edimin ifasına fesat karıştırma”, “imar kirliliğine neden olma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında daha önce Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden Balcıoğlu ile birlikte bazı belediye yöneticileri ve diğer zanlılar tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan CHP Silivri Belediye Meclis Üyesi Aykut Batur ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasının ardından tahliye edilmişti.

Doruk Bulut da soruşturma kapsamında dün gözaltına alınmış, bugün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış oldu.