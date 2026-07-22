Ahbap soruşturmasında yeni gelişme: Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Ece Üner’in ifadeleri ortaya çıktı

Soruşturma dosyasına giren ifadelerde üç isim de Haluk Levent ve Ahbap Derneği ile ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Öykü Serter: “AHBAP derneğine para yatırmadım”

Öykü Serter ifadesinde Haluk Levent ile herhangi bir kişisel ya da ticari ilişkisinin bulunmadığını belirterek şunları söyledi:

“Haluk Levent ile ilgili çok eskiden hakkında dolandırıcılık haberi çıktığını biliyorum. Şahsen de bu tarz yardım faaliyeti yapan topluluklara itibar etmem. Haluk Levent ile herhangi bir kişisel ilişkim hayatımın hiçbir döneminde olmadı. Kendisi ile herhangi bir ticari ilişkim veyahut para alışverişi olmadı. Aynı şekilde AHBAP isimli dernekle de bu tür bir ilişkim olmadı. Ben AHBAP derneği aracılığıyla bir yardım faaliyetinde bulunmadım. AHBAP derneğine para yatırmadım. İnsanları AHBAP derneğine yönlendirecek hiçbir söylemde bulunmadım.”

Serter, soruşturmayı yakından takip ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Son dönemde kamuoyu gündemini meşgul eden AHBAP soruşturması ile ilgili bir vatandaş olarak bir medya mensubu olarak tabi ki bu konuyu takip ediyorum. İnsanların duygularının sömürülerek bu tür menfaat sağlayıcı faaliyetleri kabul etmem mümkün değildir. Nasıl ki yardıma geç gidilmesine, insanlara yetişilememesine tepki gösteriyorsam bu tür insanların zor durumlarından faydalanarak insanların duygularını suistimal ederek yapılan bu tür eylemlerin de her zaman karşısındayım.”

Gökhan Özoğuz: “Tek amacım insanlara faydalı olabilmek”

Soruşturma kapsamında ifade veren Gökhan Özoğuz ise devlet kurumlarına güven duyduğunu vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

“AFAD, Kızılay veya AKUT gibi kurumlara herhangi bir güvensizliğim söz konusu olmamıştır. Benim tek amacım insanlara faydalı olabilmek ve yardımcı olabilmektir. Ben vatanıma, milletime, devletime aşk ile bağlıyım. Aksi düşünülemez.”

Özoğuz, ifadesinin devamında şu değerlendirmede bulundu:

“Yegane amacım bu bağlılıkla yardım etmektir. Benim iyi niyetimi kötüye kullanarak yapılan yardımların kötü iş ve işlemlerde kullanılmasına sebebiyet verilmiş ise bu benim için büyük bir hayal kırıklığı olmuştur.”

Ece Üner: “Haluk Levent’in eylemlerini lanetliyorum”

Gazeteci Ece Üner de ifadesinde Haluk Levent’in savunmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Üner ifadesinde şu sözlere yer verdi:

“Haluk Levent’in ifadesinde de gördüğümüz kadarıyla yaptığı savunmanın hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır. Nitekim bu savunmasının ve yaptıklarının kamu vicdanına sığmadığını düşünüyorum.”

Altı gün önce de sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptığını belirten Üner, ifadesini şu sözlerle sürdürdü:

“Bu yönde görüşlerimi belirten altı gün önce de bir tweet atmıştım. Orada da belirttiğim şekilde Haluk Levent’in eylemlerini lanetliyorum.”