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AjansHaber Gündem Çankaya Belediye Başkanvekilliğine Haldun Güler seçildi

Çankaya Belediye Başkanvekilliğine Haldun Güler seçildi

Çankaya Belediye Meclisinde, tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in yerine yapılan seçimde Haldun Güler, belediye başkanvekili seçildi.

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Çankaya Belediye Başkanvekilliğine Haldun Güler seçildi

Çankaya Belediye Meclisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında “suç örgütü kurma”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından tutuklanan ve ardından görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in yerine başkanvekili seçimi için toplandı.

Meclis 1. Başkanvekili Veli Şahin başkanlığında belediye binasında gerçekleştirilen toplantıda, belediye başkanvekilliği için Fevzi Gümüş ile Haldun Güler aday gösterildi.

Haldun Güler iki turda seçildi

İki tur halinde yapılan seçimin ilk turunda Haldun Güler 30, Fevzi Gümüş ise 6 oy aldı. İlk turda 5 meclis üyesi boş oy kullanırken, 2 oy geçersiz sayıldı.

İkinci turda Haldun Güler 37, Fevzi Gümüş 2 oy aldı. Bu turda 3 boş oy kullanılırken, 1 oy geçersiz sayıldı.

Böylece Haldun Güler, Çankaya Belediye Başkanvekilliği görevine seçildi.

“Hizmetleri kesintisiz sürdüreceğiz”

Seçimin ardından konuşan Haldun Güler, “Hüseyin Can Güner başkanımızın başlatmış olduğu tüm hizmetleri, adalet yerini bulup başkanımızın tekrar görevine döneceği güne kadar şeffaf bir yönetim anlayışıyla kesintisiz devam ettireceğiz. Emekçilerimize haklarını yine en yüksek standartlarda vermeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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