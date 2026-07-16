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AjansHaber Gündem ASELSAN, Türkiye’nin ilk Mavi Su Verimliliği Belgesi’ni aldı

ASELSAN, Türkiye’nin ilk Mavi Su Verimliliği Belgesi’ni aldı

ASELSAN, Tarım ve Orman Bakanlığının Su Verimliliği Yönetmeliği kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda, Türkiye’de Mavi Su Verimliliği Belgesi almaya hak kazanan ilk kuruluş oldu.

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ASELSAN, Türkiye’nin ilk Mavi Su Verimliliği Belgesi’ni aldı
KAYNAK: (AA)

ASELSAN, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan Su Verimliliği Yönetmeliği kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye’nin ilk Mavi Su Verimliliği Belgesi’ni aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ASELSAN sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda su kaynaklarının etkin kullanılması, su kayıplarının azaltılması ve sürdürülebilir su yönetimi alanındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Su tüketiminde önemli tasarruf sağlandı

Açıklamada, alınan belgenin, su verimliliğini artıran teknolojilerin hayata geçirilmesi ve çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda uzun süredir yürütülen çalışmaların bir sonucu olduğu belirtildi.

Su verimliliği çalışmaları kapsamında tasarrufa yönelik çok sayıda projenin hayata geçirildiği aktarılan açıklamada, sulama sistemlerinde kullanılan yeni sensörler ve akıllı uygulamalar sayesinde su tüketiminde önemli ölçüde tasarruf sağlandığı ifade edildi.

Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini destekleyecek altyapılar geliştiren ASELSAN’ın, sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarını güçlendirdiği kaydedildi.

Açıklamada, ASELSAN’ın savunma teknolojilerindeki başarısının yanı sıra sürdürülebilirlik alanında da örnek uygulamalar geliştirmeyi hedeflediği vurgulandı.

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