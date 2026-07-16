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Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 25 kişi hakkında gözaltı kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Sıla Gençoğlu, yapımcı Fatih Aksoy ve İrem Haznedar’ın da bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 25 kişi hakkında gözaltı kararı
KAYNAK: (AA)

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci olarak tanınan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüpheliler hakkında gözaltı, arama, biyolojik inceleme yapılması ve ifadelerinin alınmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmeleri yönünde işlem başlatıldı.

Başsavcılıktan açıklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada, kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci olarak tanınan şüphelilerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı, kullanımını kolaylaştırdığı veya bu amaçla yer temin ettiğine ilişkin makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına 16 Temmuz 2026 tarihinde 25 şüpheli hakkında gözaltı, arama, biyolojik inceleme yapılması ve ifadelerinin alınmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmeleri yönünde talimat verildiği kaydedildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen isimler

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheli şu isimlerden oluştu:

  • İlyas Yalçıntaş
  • Mehmet Fatih Aksoy
  • Ateş İnce
  • Öner Faruk Işık
  • Şefik Ömer Dolman
  • Aybüke Albere
  • Ayşe Nur Balcı
  • İrem Haznedar
  • Orhan Yıldız
  • Burak Çelik
  • Volkan Büyükhanlı
  • Büşra Tatar
  • Cenk Çöteli
  • Feyza Cihan
  • Asude Mercan
  • Sıla Gençoğlu
  • H. Eylem İpek Şafak
  • Gökhan Şafak
  • Ümit Aslan
  • Buğra Balkaya
  • Akın Altan
  • Oğuz Alp Güler
  • Kübra Altay
  • Hilal Zeynep Hedbe
  • Melis Selçukoğlu
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