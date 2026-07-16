Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 25 kişi hakkında gözaltı kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci olarak tanınan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüpheliler hakkında gözaltı, arama, biyolojik inceleme yapılması ve ifadelerinin alınmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmeleri yönünde işlem başlatıldı.

Başsavcılıktan açıklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada, kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci olarak tanınan şüphelilerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı, kullanımını kolaylaştırdığı veya bu amaçla yer temin ettiğine ilişkin makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına 16 Temmuz 2026 tarihinde 25 şüpheli hakkında gözaltı, arama, biyolojik inceleme yapılması ve ifadelerinin alınmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmeleri yönünde talimat verildiği kaydedildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen isimler

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheli şu isimlerden oluştu: