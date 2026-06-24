24 Haziran 2026 Çarşamba
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
15:43 Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: “En güzel transferleri yapmak ve başarılı bir takım kurmak için çalışıyoruz”
15:20 Aykut Kocaman: “İsmail Kartal ve ekibine başarılar diliyorum”
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güçlü muhalefet demokrasinin mütemmim cüzüdür"
AjansHaber Gündem Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: 31 şüpheli yakalandı

Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: 31 şüpheli yakalandı

Diyarbakır’ın 5 ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 milyon 755 bin 212 kök kenevir ve skunk ile 54 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Yayınlanma
14
Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: 31 şüpheli yakalandı
KAYNAK: (AA)

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır’da uyuşturucu madde imalatı ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik düzenlenen operasyonda 31 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır, Lice, Hani, Hazro ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele daire başkanlıklarının koordinasyonunda operasyon gerçekleştirildi.

Lice, Hani, Hazro, Kocaköy ve Kulp ilçelerinde, 81 tim ve 770 personelin katılımıyla yürütülen operasyona uzaktan algılama sistemleri de destek verdi.

“Yasa Dışı Kenevir Ekimi ile Mücadele Eylem Planı” kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda 31 şüpheli gözaltına alınırken, yaklaşık 40 ton toz esrar elde edilebilecek 1 milyon 755 bin 212 kök kenevir ve skunk ile 54 kilogram esrar ele geçirildi.

#Diyarbakır
#uyuşturucu
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu şüphelisi Bodrum’da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu şüphelisi Bodrum’da yakalandı
#Gündem / 24 Haziran 2026
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 8 zanlı tutuklandı
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 8 zanlı tutuklandı
#Gündem / 17 Haziran 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin “Turan Koridoru” çıkışı: Zengezur hattı Türk dünyasının yeni geçiş kapısı mı olacak?
MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin “Turan Koridoru” çıkışı: Zengezur hattı Türk dünyasının yeni geçiş kapısı mı olacak?
İstanbul’un metro ağı büyüyor: Halkalı-Arnavutköy hattı hizmete açıldı
İstanbul’un metro ağı büyüyor: Halkalı-Arnavutköy hattı hizmete açıldı
Konya'da NATO kalkanı: Türkiye'nin hava savunmasında yeni dönem
Konya'da NATO kalkanı: Türkiye'nin hava savunmasında yeni dönem
İstanbul trafiğinde yeni dönem: Çalışanlar işe erken gidip araçta uyuyor
İstanbul trafiğinde yeni dönem: Çalışanlar işe erken gidip araçta uyuyor
Türk Halk Müziği sanatçısı Yücel Paşmakçı yaşamını yitirdi
Türk Halk Müziği sanatçısı Yücel Paşmakçı yaşamını yitirdi
DENEME KATEGORİSİ
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan
Dünya
İsviçre'deki müzakerelerde Trump gerilimi: İran heyeti görüşme alanından ayrıldı
İsviçre'deki müzakerelerde Trump gerilimi: İran heyeti görüşme alanından ayrıldı
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metrosu’nda yolcu rekoru kırıldı
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metrosu’nda yolcu rekoru kırıldı
Dışişleri Bakanı Fidan Kanada’ya gidiyor: Nükleer enerji, ticaret ve stratejik iş birliği gündemde
Dışişleri Bakanı Fidan Kanada’ya gidiyor: Nükleer enerji, ticaret ve stratejik iş birliği gündemde
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.