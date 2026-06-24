Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: 31 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır’da uyuşturucu madde imalatı ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik düzenlenen operasyonda 31 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır, Lice, Hani, Hazro ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele daire başkanlıklarının koordinasyonunda operasyon gerçekleştirildi.

Lice, Hani, Hazro, Kocaköy ve Kulp ilçelerinde, 81 tim ve 770 personelin katılımıyla yürütülen operasyona uzaktan algılama sistemleri de destek verdi.

“Yasa Dışı Kenevir Ekimi ile Mücadele Eylem Planı” kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda 31 şüpheli gözaltına alınırken, yaklaşık 40 ton toz esrar elde edilebilecek 1 milyon 755 bin 212 kök kenevir ve skunk ile 54 kilogram esrar ele geçirildi.