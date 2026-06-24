Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu şüphelisi Bodrum’da yakalandı

Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda şüphelinin Turgutreis Mahallesi Gümüşlük Caddesi çevresinde olabileceği değerlendirilirken, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.

Araç Gürece Mahallesi’nde tespit edildi

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu şüphelinin kullandığı araç, Gürece Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde tespit edildi.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen fiziki takibin ardından araç durdurularak şüpheli S.D. gözaltına alındı.

Araçta yüklü miktarda döviz ve değerli eşya ele geçirildi

Araçta ve şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 8 cep telefonu, 4 GSM hattı, 3 kol saati ve iPad bulundu.

Aramalarda ayrıca 37 bin 950 avro, 5 bin 150 dolar, 6 bin 50 İsviçre frangı ve 101 bin 200 lira ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli ve idari işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.