İstanbul merkezli ilaç kaçakçılığı operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, sahte reçeteler kullanılarak ecza depoları ve ilaç firmalarından yüksek maliyetli ilaçların temin edilerek stoklandığı belirlendi.
Kronik hastalık ilaçlarının yurt dışına gönderildiği tespit edildi
Soruşturma kapsamında söz konusu ilaçların kanser, organ nakli, ALS, diyabet, hipertansiyon ve benzeri kronik hastalıkların tedavisinde kullanıldığı tespit edildi.
Ekipler, ilaçların kuryeler aracılığıyla sevk edildiğini, eczacı kimlik ve yetkilerinin kullanılmasıyla havalimanları ve çeşitli kargo firmaları üzerinden yurt dışına kayıt dışı şekilde gönderildiğini ortaya çıkardı.
Operasyon 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi
Çalışmaların tamamlanmasının ardından eczacılık sektöründe faaliyet gösteren şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak’ta eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı.