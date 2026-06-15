Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonlarında 159 tutuklama

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik 34 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 293 şüpheliden 159’u tutuklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, operasyonlar Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütüldü. Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bolu, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya ve Mersin’in de aralarında bulunduğu 34 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Yasa dışı bahis ve sahte ilan ağı deşifre edildi

Yürütülen soruşturmalarda şüphelilerin yasa dışı bahis organizasyonları kurduğu, suç gelirlerinin transferine aracılık ettiği ve sosyal medya platformları üzerinden verdikleri sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdığı belirlendi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 293 şüpheliden 159’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 94 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Hesaplarda 4,8 milyar liralık hareketlilik

MASAK tarafından yapılan mali incelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda toplam 4 milyar 800 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve çeşitli dokümanlara da el konuldu. Yetkililer, yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılık faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.