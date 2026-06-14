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AjansHaber Gündem Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı İranlı İstanbul Havalimanı’nda yakalandı

Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı İranlı İstanbul Havalimanı’nda yakalandı

Uluslararası düzeyde aranan İran uyruklu R.A. (28), İstanbul Havalimanı’nda polis ekiplerince gözaltına alındı.

Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı İranlı İstanbul Havalimanı’nda yakalandı

Şüphelinin uyuşturucu ve kaçakçılık başta olmak üzere çeşitli suçlardan İran makamlarınca arandığı ve hakkında tahdit kayıtları bulunduğu tespit edildi.

Havalimanında kritik yakalama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen denetim ve takip çalışmaları kapsamında, Interpol tarafından arandığı belirlenen şahıs tespit edilerek gözaltına alındı.

Sorguda suç kayıtları ortaya çıktı

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan sorgulamada, R.A. hakkında İran adli makamlarınca uyuşturucu madde ve kaçakçılık suçları ile birlikte vize, ikamet ve çalışma izni ihlallerine ilişkin kayıtlar bulunduğu belirlendi.

Şüphelinin iade sürecine ilişkin işlemlerin ilgili birimlerce sürdürüldüğü bildirildi.

#kaçakçılık
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