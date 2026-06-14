CİMER’e gelen teşekkürler jandarmanın vatandaş nezdindeki karşılığını ortaya koydu

Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan jandarma personeli, bu kez operasyonlarıyla değil vatandaşlardan gelen teşekkür mesajlarıyla gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla CİMER’e iletilen teşekkür başvurularına ilişkin bilgi paylaştı.

Açıklamaya göre, yılın ilk 6 ayında jandarma personeline yönelik binlerce teşekkür başvurusu yapıldı. Vatandaşların mesajlarında, teşkilatın güvenlik hizmetlerinin yanı sıra insani yönüne ve sahadaki özverili çalışmalarına dikkat çekildi.

Arama-kurtarma faaliyetleri hafızalarda yer etti

Erzincan, Bolu, Ağrı ve Samsun’da yaşanan olaylarda mahsur kalan vatandaşlar, jandarma ekiplerinin zamanında müdahaleleri sayesinde güvenli bölgelere ulaştırıldı. Vatandaşlar, yaşadıkları süreçleri CİMER’e ilettikleri mesajlarla anlatarak ekiplere teşekkür etti.

Kar yağışı, tipi ve fırtına gibi olumsuz hava koşullarında gerçekleştirilen kurtarma faaliyetleri, başvurularda en fazla öne çıkan konular arasında yer aldı.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışı övgü aldı

CİMER’e yapılan başvurularda jandarma personelinin vatandaşlarla kurduğu iletişim, yardımsever yaklaşımı ve çözüm odaklı çalışmaları da sıkça vurgulandı.

Afyonkarahisar, Kahramanmaraş ve Kırklareli’nde yaşanan olaylarda vatandaşlara sağlanan destekler teşekkür mesajlarına yansırken, Tokat, Ordu Ünye, Muğla Köyceğiz ve Bingöl’den gönderilen başvurularda personelin güler yüzlü tutumu öne çıkarıldı.

Gençler ve çocuklarla kurulan iletişim dikkat çekti

Bilecik’te çocuklarla yürütülen hassas soruşturma süreçlerinde sergilenen yaklaşım ailelerin takdirini kazanırken, askerlik görevini tamamlayan gençlerin komutanlarına yönelik teşekkür mesajları da başvurular arasında yer aldı.

Toplumun farklı kesimlerinden gelen mesajlar, jandarmanın yalnızca güvenlik hizmetleriyle değil, vatandaşla kurduğu güçlü bağ ve sahadaki fedakar çalışmalarıyla da takdir topladığını ortaya koydu.