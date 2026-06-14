14 Haziran 2026 Pazar
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
23:02 A Milli Takım 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine çıkıyor
22:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımı’na destek mesajı: “Yolunuz bahtınız açık olsun Bizim Çocuklar”
18:34 Bakan Kurum: “Türkiye’de kentsel dönüşüm tercih değil, mecburiyettir”
18:31 MEB yeni eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu
AjansHaber Gündem CİMER’e gelen teşekkürler jandarmanın vatandaş nezdindeki karşılığını ortaya koydu

CİMER’e gelen teşekkürler jandarmanın vatandaş nezdindeki karşılığını ortaya koydu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünde vatandaşların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) üzerinden ilettiği teşekkür mesajlarını paylaştı.

Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
CİMER’e gelen teşekkürler jandarmanın vatandaş nezdindeki karşılığını ortaya koydu

Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan jandarma personeli, bu kez operasyonlarıyla değil vatandaşlardan gelen teşekkür mesajlarıyla gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla CİMER’e iletilen teşekkür başvurularına ilişkin bilgi paylaştı.

Açıklamaya göre, yılın ilk 6 ayında jandarma personeline yönelik binlerce teşekkür başvurusu yapıldı. Vatandaşların mesajlarında, teşkilatın güvenlik hizmetlerinin yanı sıra insani yönüne ve sahadaki özverili çalışmalarına dikkat çekildi.

Arama-kurtarma faaliyetleri hafızalarda yer etti

Erzincan, Bolu, Ağrı ve Samsun’da yaşanan olaylarda mahsur kalan vatandaşlar, jandarma ekiplerinin zamanında müdahaleleri sayesinde güvenli bölgelere ulaştırıldı. Vatandaşlar, yaşadıkları süreçleri CİMER’e ilettikleri mesajlarla anlatarak ekiplere teşekkür etti.

Kar yağışı, tipi ve fırtına gibi olumsuz hava koşullarında gerçekleştirilen kurtarma faaliyetleri, başvurularda en fazla öne çıkan konular arasında yer aldı.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışı övgü aldı

CİMER’e yapılan başvurularda jandarma personelinin vatandaşlarla kurduğu iletişim, yardımsever yaklaşımı ve çözüm odaklı çalışmaları da sıkça vurgulandı.

Afyonkarahisar, Kahramanmaraş ve Kırklareli’nde yaşanan olaylarda vatandaşlara sağlanan destekler teşekkür mesajlarına yansırken, Tokat, Ordu Ünye, Muğla Köyceğiz ve Bingöl’den gönderilen başvurularda personelin güler yüzlü tutumu öne çıkarıldı.

Gençler ve çocuklarla kurulan iletişim dikkat çekti

Bilecik’te çocuklarla yürütülen hassas soruşturma süreçlerinde sergilenen yaklaşım ailelerin takdirini kazanırken, askerlik görevini tamamlayan gençlerin komutanlarına yönelik teşekkür mesajları da başvurular arasında yer aldı.

Toplumun farklı kesimlerinden gelen mesajlar, jandarmanın yalnızca güvenlik hizmetleriyle değil, vatandaşla kurduğu güçlü bağ ve sahadaki fedakar çalışmalarıyla da takdir topladığını ortaya koydu.

#CİMER
#jandarma
Sosyal medya üzerinden uyuşturucu ticaretine operasyon: 43 gözaltı
Sosyal medya üzerinden uyuşturucu ticaretine operasyon: 43 gözaltı
#Gündem / 09 Haziran 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Bakan Kurum: “Türkiye’de kentsel dönüşüm tercih değil, mecburiyettir”
Bakan Kurum: “Türkiye’de kentsel dönüşüm tercih değil, mecburiyettir”
Bakan Fidan, “Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde” sergisine katıldı
Bakan Fidan, “Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde” sergisine katıldı
İzmit Körfezi’nde dip çamuru temizliğinde yüzde 70 ilerleme sağlandı
İzmit Körfezi’nde dip çamuru temizliğinde yüzde 70 ilerleme sağlandı
Antalya’da milli maç heyecanı antik tiyatroda yaşandı
Antalya’da milli maç heyecanı antik tiyatroda yaşandı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: “Yangını söndürmenin en etkili yolu, yangının çıkmasına engel olmaktır”
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: “Yangını söndürmenin en etkili yolu, yangının çıkmasına engel olmaktır”
Spor
A Milli Takım 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine çıkıyor
A Milli Takım 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine çıkıyor
Ekonomi
Siber güvenlikte kritik tablo: 101 binden fazla zararlı bağlantı engellendi
Siber güvenlikte kritik tablo: 101 binden fazla zararlı bağlantı engellendi
KADES ihbarına giden polis memuru silahlı saldırıda şehit oldu
KADES ihbarına giden polis memuru silahlı saldırıda şehit oldu
MEB yeni eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu
MEB yeni eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.