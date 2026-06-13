Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: “Yangını söndürmenin en etkili yolu, yangının çıkmasına engel olmaktır”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de Selçuk Efes Havalimanı'nda düzenlenen "Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında" programında yaptığı konuşmada, orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin yürütülen çalışmaları anlattı.

Orman yangınlarıyla mücadelenin yalnızca bir afetle mücadele başlığı olmadığını belirten Bakan Yumaklı, bu süreci vatan toprağını koruma ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakma sorumluluğu olarak gördüklerini söyledi.

Bakan Yumaklı, iklim değişikliğine bağlı artan sıcaklıklar, uzayan kurak dönemler ve kuvvetli rüzgarların orman yangını riskini yükselttiğini belirterek, yangınlara karşı hazırlıkları her yıl daha güçlü, planlı ve teknolojik bir anlayışla sürdürdüklerini söyledi.

Hava gücünde kapasite artırıldı

Yangınları kontrol altına almada hava araçlarının en önemli çarpanlardan biri olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, hava gücündeki kapasite artışına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bugün orman yangınlarına karşı 28 uçak, 119 helikopter, 14 insansız hava aracıyla yeşil vatanımıza havadan kalkan oluyoruz. Bu gücümüzle de toplam 462 ton su atma kapasitesine sahibiz. Geçtiğimiz yıla göre hava aracı sayımızı 146'dan 161'e çıkardık. Hava araçlarımız, ülkemizin dört bir yanında, yangın riskinin yüksek olduğu bölgelerde görev başında."

Bu yıl ilave edilen 11 yeni konuşlanma noktasıyla hava araçlarının yangınlara daha etkili ve hızlı müdahale etmesini hedeflediklerini dile getiren Bakan Yumaklı, bölgesel hazırlıkların müdahale süresine sağlayacağı katkıya işaret ederek şöyle konuştu:

"Özellikle Batı Karadeniz'de oluşturulan yeni konuşlanma noktaları, bu bölgelerde hava araçlarımızın yangın sahasına ulaşma süresini önemli ölçüde kısaltacaktır."

Kara gücünde araç ve ekipman sayısı artırıldı

Çok hafif sınıf helikopterlerin yangının ilk dakikalarında hızlı müdahale amacıyla daha etkin kullanılacağını belirten Bakan Yumaklı, kara gücünde de kapasite artışına gidildiğini bildirdi.

Yangınlara karşı kara unsurlarının sahadaki etkinliğini artırmaya yönelik adımları aktaran Bakan Yumaklı, "Arazöz sayımızı 1766'dan 1930'a, ilk müdahale aracı sayımızı 2 bin 742'den 2 bin 751'e, iş makinesi sayımızı ise 831'den 868'e yükselttik. Mevcut havuz ve göletlerimize ilave olarak 55 yeni havuz ve gölet daha inşa edeceğiz. Böylece yangınla mücadelede kullanılan havuz ve gölet sayımız 4 bin 852'ye ulaşacak." dedi.

"Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelede, teknolojiyi en etkin kullanan ülkelerden biridir”

İnsansız hava araçlarıyla ormanların geniş alanlarda anlık takip edildiğini belirten Bakan Yumaklı, erken tespit, risk analizi ve saha koordinasyonunda teknoloji kullanımının önemini anlatarak şunları kaydetti:

"Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelede, teknolojiyi en etkin kullanan ülkelerden biridir. İnsansız hava araçlarımız sayesinde, ormanlarımızı geniş alanlarda anlık olarak takip ediyoruz. Dumanı daha erken görüyor, yangın riskini daha hızlı değerlendiriyor, ekiplerimizi sahaya çok daha etkin şekilde yönlendiriyoruz. Bugün artık orman yangınlarıyla mücadelede, sadece gözle değil yapay zekayla, anlık veriyle, karar destek sistemleriyle ve güçlü koordinasyonla hareket ediyoruz. 2026 yılında yapay zeka destekli yangın risk haritalarımızı kullanıma aldık. Bu haritalar, sıcaklık, rüzgar, nem, topoğrafya, yanıcı madde tipi ve kuraklık gibi birçok parametreyi birlikte değerlendiriyor. Yangın riskini 7 gün önceden tahminlenebilecek şekilde çalışan sistem sayesinde, yangın çıkma ihtimali yüksek alanlarda önleyici tedbirleri artırıyoruz. Yani artık yalnızca yangına müdahale etmiyoruz yangın riskini önceden okuyor, sahadaki hazırlığımızı buna göre planlıyoruz. Bu, yangınla mücadelede yeni bir sayfa demektir."

Bakan Yumaklı, mücadele organizasyonunda görev alan personel sayısını bu yıl 3 bin kişi artırarak 28 bine çıkardıklarını, 138 bini aşkın gönüllüyle de koordineli çalıştıklarını bildirdi.

Vatandaşlara orman yangınlarına karşı duyarlılık çağrısında bulunan Yumaklı, insan kaynaklı yangınların yüksek oranına dikkati çekerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçen yıl yangınların yüzde 91'i insan kaynaklı çıkmıştır. Bir ihmal, bir dikkatsizlik, bir anlık tedbirsizlik yılların emeğini, binlerce canlının yaşam alanını ve milletimizin ortak değerini tehdit edebilir. Bu nedenle vatandaşlarımızın hassasiyeti, sahadaki mücadelemiz kadar önemlidir. Lütfen ormanlarımızda ateş yakmayalım, izmarit atmayalım. Anız yakmayalım, riskli davranışlardan uzak duralım. Şüpheli bir duman gördüğümüzde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirelim. Unutmayalım, yangını söndürmenin en etkili yolu, yangının çıkmasına engel olmaktır."