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AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi’yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi’yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi ziyaret eden Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı. İki liderin görüşmelerinin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi’yi resmi törenle karşıladı
KAYNAK: (AA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Türkiye’ye gelen Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı.

Zeydi’nin makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı’nı Külliye’nin ana giriş kapısında karşıladı.

Resmi tören düzenlendi

Erdoğan ve Zeydi’nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Törende tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler yer alırken, 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

Irak Başbakanı Zeydi, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı “Merhaba asker.” diyerek selamladı. Ardından iki lider birbirlerine heyetlerini takdim etti.

Görüşmeler ve imza töreni yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Zeydi, törenin ardından Türk ve Irak bayrakları önünde basın mensuplarına poz verdi.

Daha sonra ikili ve heyetler arası görüşmelere geçen Erdoğan ile Zeydi’nin, temasların ardından anlaşmaların imza törenine ve ortak basın toplantısına katılması bekleniyor.

Resmi törende Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başta olmak üzere çok sayıda bakan, üst düzey bürokrat ve kurum temsilcisi de hazır bulundu.

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