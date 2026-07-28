Bakan Fidan: "Sudan’la siyasi, ekonomik ve ticari ilişkileri kapsamlı şekilde ele aldık"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sudan Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Muhyiddin Salim ile Ankara’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Türkiye ile Sudan arasındaki ilişkilerin siyasi, ekonomik ve ticari boyutlarını kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini bildirdi.

Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sudanlı mevkidaşı Salim ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, “Sudan’la ilişkilerimizin siyasi, ekonomik ve ticari boyutlarını kapsamlı şekilde ele aldık.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’den Sudan’a destek mesajı

Türkiye’nin Sudan’daki çatışmaların çözümüne yönelik çabaları desteklemeyi sürdüreceğini vurgulayan Fidan, Sudan halkının insani ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaların ve ülkenin yeniden inşa sürecine yönelik kalkınma yardımlarının devam edeceğini kaydetti.

Bölgesel gelişmeler de ele alındı

Görüşmede başta Afrika Boynuzu olmak üzere bölgesel gelişmeler ile küresel güvenlik meselelerinin de kapsamlı şekilde değerlendirildiğini aktaran Fidan, Türkiye’nin Sudan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yineledi.

Fidan, açıklamasında, “Tarihi ve köklü bağlara sahip olduğumuz Sudan’ın bağımsızlığı, egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik ilkeli tutumumuzu sürdürecek, ilişkilerimizi karşılıklı saygı ve eşit ortaklık anlayışıyla derinleştirmeye devam edeceğiz.”ifadelerine yer verdi.