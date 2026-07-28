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AjansHaber Gündem Bakan Fidan, Sudanlı mevkidaşı Salim ile Ankara’da görüştü

Bakan Fidan, Sudanlı mevkidaşı Salim ile Ankara’da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sudan Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Muhyiddin Salim ile Ankara’da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında diplomasi alanındaki iş birliğini güçlendirecek mutabakat zaptı imzalandı.

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Bakan Fidan, Sudanlı mevkidaşı Salim ile Ankara’da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sudan Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Muhyiddin Salim ile Ankara’da görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara’da gerçekleştirilen görüşmede Türkiye ile Sudan arasındaki ilişkiler ele alındı.

Görüşmenin ardından Fidan ile Salim, “Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Sudan Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü Arasında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı”nı imzaladı.

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