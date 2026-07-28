Kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 suçlu Türkiye’ye getirildi 

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firari suçlunun Gürcistan, Almanya, Belçika, Avusturya, Bosna Hersek, Ukrayna, Yunanistan ve Kuzey Makedonya’dan yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, firarilerin 51’inin Gürcistan, 7’sinin Almanya, 2’sinin Belçika, diğerlerinin ise Avusturya, Bosna Hersek, Ukrayna, Yunanistan ve Kuzey Makedonya’da yakalanarak Türkiye’ye getirildiği belirtildi.

Açıklamada, iadelerin Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Adalet Bakanlığı görevlileri ile KOM, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber, Asayiş ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıklarının çalışmaları ve ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen iş birliği sayesinde gerçekleştirildiği ifade edildi.

Paylaşımda, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin izinin titizlikle sürüldüğü vurgulanarak, “Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, operasyonda görev alan emniyet birimleri ile Adalet Bakanlığı personeline teşekkür etti.