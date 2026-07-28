Bakan Kurum: "Her afette olduğu gibi devlet olarak milletimizin yaralarını sardık"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, Türkiye’nin en büyük orman yangınlarından biri olarak kayıtlara geçen 2021’deki Manavgat yangınının 5. yılı dolayısıyla videolu paylaşım yaptı.

Yangının ardından inşa edilen konutlarda yaşayan ailelerin görüntülerine de yer veren Kurum, hayatını kaybeden 6 vatandaşı rahmetle andı:

“Yüreğimize ateş düşüren Manavgat yangınının bugün 5. yılı. Ormanlarımız, köylerimiz yandı, 6 vatandaşımızı kaybettik. Hepsini rahmetle anıyorum. Her afette olduğu gibi devlet olarak milletimizin yaralarını sardık. 1 yılda yaptığımız yuvalarda şimdi huzur ve mutluluk var.”

“Sözlerini tuttular”

Videoda yer alan hak sahiplerinden Hanım Çiftçi, yangın günü yaşadıklarını anlatarak devletin kısa sürede yeni konutları inşa ettiğini söyledi:

“Çok güzel yapacağız dediler, yaptılar da Allah razı olsun, sağ olsunlar. Güvenmesek yıktırır mıydık? Kimileri ‘Evi yıktılar, yapmazlar.’ dedi. ‘Hayırlısı, yaparlarsa da yapmazlarsa da devletimiz.’ dedik. Hükümetimiz, devletimiz Allah razı olsun. Dediğimiz gibi yaptılar, sözlerini tuttular.”

Yeni evine kavuşan Arzu Ünal da çalışmaların hızlı ve adaletli şekilde yürütüldüğünü belirterek devletin tüm vatandaşlara eşit şekilde destek verdiğini ifade etti:

“Biz devletimize güvendik. Ayırt etmeden devletim hepsinin evini yaptı. Şükürler olsun, herkes evinden, yerinden memnun. Hiçbirimiz gerçekten böyle ev beklemiyorduk.”

“Evlerimiz hayalimizin üstünde oldu”

Hak sahibi Gülsüm Çiftçi ise konutların yapım sürecini yakından takip ettiklerini belirterek yeni evlerinden memnun olduklarını dile getirdi:

“Kocaman bir evimiz oldu, hep beraber yaşıyoruz. Boyasından tutun parkesine kadar gerçekten çok kaliteli, işçiliği çok güzel. Çok memnunuz, beklentimizin üstünde. Gerçekten evlerimiz hayalimizin üstünde oldu.”

Antalya’da 1284, Muğla’da 265 bağımsız bölüm inşa edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 28 Temmuz 2021’de Antalya’da çıkan ve 11 noktada etkili olan orman yangınlarından Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Manavgat ilçelerine bağlı 44 mahalle etkilendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından Antalya’da 45 konut ve 1239 köy evi olmak üzere toplam 1284 konut ve köy evi inşa edildi.

Muğla’da ise 134 konut ve 131 ahır olmak üzere toplam 265 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi.