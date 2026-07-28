Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi: "Irak ve Türkiye, Orta Doğu’nun yeni başarı hikayesini birlikte yazabilir"

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Türkiye ziyareti öncesinde kaleme aldığı değerlendirmede, Türkiye-Irak ilişkilerinin yeni bir döneme girdiğini belirterek iki ülkenin ortak vizyonla hareket etmesi halinde Orta Doğu’nun en önemli başarı hikayelerinden birini yazabileceğini ifade etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin uzun yıllar güvenlik, su, ticaret ve sınır yönetimi gibi başlıklarda şekillendiğini belirten ez-Zeydi, artık ortak sorunları yönetmenin ötesine geçerek bu alanları halkların refahına katkı sağlayacak fırsatlara dönüştürme zamanının geldiğini kaydetti.

Irak’ın istikrar, reform ve kalkınma sürecine girdiğini vurgulayan ez-Zeydi, ülkesinin güçlü ekonomi ve etkin devlet yapısı hedefi doğrultusunda ulusal önceliklerini yeniden belirlediğini, bölgesel iş birliğini ise sürdürülebilir büyümenin temel unsurlarından biri haline getirdiğini ifade etti.

Türkiye’nin gelişmiş sanayi altyapısı, stratejik konumu ve enerji ile ulaştırma alanındaki tecrübesine dikkat çeken ez-Zeydi, iki ülkenin sahip olduğu potansiyelin bölgenin en önemli ekonomik ortaklıklarından birini oluşturabilecek düzeyde olduğunu belirtti.

“Kalkınma Yolu Projesi bölgesel dönüşüm sağlayacak”

Küresel ticaret ve tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiğini ifade eden ez-Zeydi, Irak ile Türkiye’nin Körfez, Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan stratejik konumları sayesinde tarihi bir fırsat yakaladığını kaydetti.

Kalkınma Yolu Projesi’nin yalnızca Irak için değil, tüm Orta Doğu’nun ekonomik yapısını yeniden tanımlayabilecek bölgesel bir girişim olduğunu vurgulayan ez-Zeydi, projenin yeni şehirler, sanayi bölgeleri, yatırım imkanları ve istihdam oluşturacağını, aynı zamanda bölge limanlarını küresel pazarlara bağlayan yeni bir ekonomik koridor işlevi göreceğini ifade etti.

Güvenlik ve su yönetiminde ortak yaklaşım vurgusu

Kalıcı ekonomik ortaklıkların güvenlik ve istikrar olmadan sürdürülemeyeceğini belirten ez-Zeydi, Irak’ın iki ülkenin güvenliğinin egemenlik haklarına karşılıklı saygı ile terör ve organize suçlara karşı ortak mücadele temelinde sağlanabileceğine inandığını söyledi.

Su konusunun artık yalnızca teknik bir mesele olmadığını ifade eden ez-Zeydi, su ve gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için bilimsel iş birliğini, modern teknolojileri ve ortak yatırımları esas alan bir yaklaşım geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

“Ortak projeler bölgesel istikrarı güçlendirecek”

Orta Doğu’nun yeni başarı hikayelerine ihtiyaç duyduğunu belirten ez-Zeydi, Türkiye ile Irak’ın geleneksel iş birliği anlayışını aşarak gerçek bir entegrasyon vizyonu ortaya koyması halinde bunun tüm bölgenin istikrarına katkı sağlayacağını kaydetti.

Ez-Zeydi, kurulacak her yeni fabrika, gerçekleştirilecek her yatırım, ulaştırma ağı ve enerji projesinin yalnızca iki ülke ilişkilerini değil, bölgenin ekonomik kalkınmasını ve kalıcı istikrarını da güçlendireceğini ifade etti.

Irak Başbakanı, kalıcı istikrarın çatışmalar yerine ortak projeler ve güçlü entegrasyonla sağlanabileceğini belirterek, Türkiye ile geliştirilecek stratejik ortaklığın daha müreffeh ve geleceğe hazırlıklı bir Orta Doğu’nun inşasına katkı sunacağını vurguladı.