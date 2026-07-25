Beşiktaş ve Başakşehir’in Avrupa’daki rövanş maçlarının hakemleri belli oldu

UEFA, Avrupa kupalarında mücadele eden Beşiktaş ve İstanbul Başakşehir’in 30 Temmuz Perşembe günü deplasmanda çıkacağı rövanş maçlarında görev yapacak hakem ekiplerini duyurdu.

Inter Turku-Başakşehir maçını Nathan Verboomen yönetecek

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Inter Turku ile İstanbul Başakşehir arasında Finlandiya’da oynanacak rövanş karşılaşmasını Belçikalı hakem Nathan Verboomen yönetecek.

UEFA’nın açıklamasına göre Verboomen’in yardımcılıklarını Mathias Hillaert ile Maarten Toeback üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jasper Vergoote olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan ilk karşılaşma 1-1 sona ermişti.

Midtjylland-Beşiktaş maçında düdük John Brooks’ta

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile deplasmanda oynayacağı rövanş karşılaşmasını İngiliz hakem John Brooks yönetecek.

UEFA’nın açıklamasına göre Brooks’un yardımcılıklarını İngiltere Futbol Federasyonundan Neil Davies ile Nick Greenhalgh yapacak.

Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Thomas Bramall görev alacak. Video Yardımcı Hakem odasında ise Peter Bankes ve Matthew Donohue bulunacak.

Beşiktaş, Tüpraş Stadı’nda oynanan ilk maçı Orkun Kökçü’nün golüyle 1-0 kazanmıştı.