YENİ Parti’nin MYK üyeleri belli oldu

YENİ Parti’de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel tarafından hazırlanan MYK listesi, Parti Meclisi (PM) toplantısında kabul edildi. Böylece partinin hukuk, yerel yönetimler, medya, mali işler ve halkla ilişkiler gibi temel alanlarından sorumlu olacak isimler belirlendi.
Parti Meclisi’nde onaylanan listeye göre, YENİ Parti Genel Sekreterliği görevine Yunus Emre getirildi.
Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün oldu.
Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Gizem Özcan, Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Nurhayat Altaca Kayışoğlu getirildi.
Parti Sözcülüğü görevi Zeynel Emre’ye verildi
Yeni yönetim yapılanmasında Parti Sözcülüğü görevine Zeynel Emre getirildi.
Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini Utku Çakırözer üstlenirken, Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ise Aylin Yaman oldu.
YENİ Parti’de MYK’nın onaylanmasıyla partinin yönetim kadrosu resmen şekillenmiş oldu.