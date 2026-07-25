25 Temmuz 2026 Cumartesi
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
14:54 YENİ Parti’nin MYK üyeleri belli oldu
14:52 Bakan Gürlek’ten, Gülistan Doku soruşturması açıklaması: “Bu dosyanın peşini bırakmayacağız”
10:12 Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Eski valinin eşi tutuklandı
AjansHaber Gündem YENİ Parti’nin MYK üyeleri belli oldu

YENİ Parti’nin MYK üyeleri belli oldu

YENİ Parti’de yönetim kadrosu netleşti. Genel Başkan Özgür Özel tarafından belirlenen Merkez Yönetim Kurulu listesi, Parti Meclisi (PM) toplantısında onaylandı.

Yayınlanma
14
YENİ Parti’nin MYK üyeleri belli oldu

YENİ Parti’de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel tarafından hazırlanan MYK listesi, Parti Meclisi (PM) toplantısında kabul edildi. Böylece partinin hukuk, yerel yönetimler, medya, mali işler ve halkla ilişkiler gibi temel alanlarından sorumlu olacak isimler belirlendi.

Parti Meclisi’nde onaylanan listeye göre, YENİ Parti Genel Sekreterliği görevine Yunus Emre getirildi.

Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün oldu.

Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Gizem Özcan, Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Nurhayat Altaca Kayışoğlu getirildi.

Parti Sözcülüğü görevi Zeynel Emre’ye verildi

Yeni yönetim yapılanmasında Parti Sözcülüğü görevine Zeynel Emre getirildi.

Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini Utku Çakırözer üstlenirken, Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ise Aylin Yaman oldu.

YENİ Parti’de MYK’nın onaylanmasıyla partinin yönetim kadrosu resmen şekillenmiş oldu.

#Yeni parti
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Bakan Gürlek: "Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahiste 6 bin 314 hesaba bloke kararı alındı"
Bakan Gürlek: "Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahiste 6 bin 314 hesaba bloke kararı alındı"
Karadeniz’de Türk bayraklı yük gemisine dron saldırısı düzenlendi
Karadeniz’de Türk bayraklı yük gemisine dron saldırısı düzenlendi
CHP’de 7 ilçe teşkilatına görevden alma kararı
CHP’de 7 ilçe teşkilatına görevden alma kararı
Bakan Gürlek: “Haluk Levent İzmir’den tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu”
Bakan Gürlek: “Haluk Levent İzmir’den tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu”
Fatih’te 170 milyon liralık hurda altın hırsızlığı: 2 şüpheli tutuklandı
Fatih’te 170 milyon liralık hurda altın hırsızlığı: 2 şüpheli tutuklandı
Spor
Başakşehir, Avrupa’ya beraberlikle başladı
Başakşehir, Avrupa’ya beraberlikle başladı
Ekonomi
Ankara’da stratejik ticaret dönüşümü: Türkiye ile Suriye’den serbest bölge ve lojistik hamlesi
Ankara’da stratejik ticaret dönüşümü: Türkiye ile Suriye’den serbest bölge ve lojistik hamlesi
Bakan Gürlek’ten, Gülistan Doku soruşturması açıklaması: “Bu dosyanın peşini bırakmayacağız”
Bakan Gürlek’ten, Gülistan Doku soruşturması açıklaması: “Bu dosyanın peşini bırakmayacağız”
Bakan Kurum: “Devletin kudretini, gücünü hep birlikte 85 milyona gösterdik”
Bakan Kurum: “Devletin kudretini, gücünü hep birlikte 85 milyona gösterdik”
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.