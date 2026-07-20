Fatih’te 170 milyon liralık hurda altın hırsızlığı: 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 14 Temmuz’da Mimar Hayrettin Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcu deposundan 51 kilo 482 gram eritilmiş hurda altının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Şüpheliler güvenlik kameralarından tespit edildi
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve saha çalışması yürüten ekipler, çarşıya valizle girerek yaklaşık 10 dakika içinde altınları çalan şüphelilerin N.İ. ve E.İ. olduğunu belirledi.
Çalınan 170 milyon liralık altın ele geçirildi
Olay günü düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin Kağıthane’deki adreslerinde arama yapıldı. Aramalarda, yaklaşık 170 milyon lira değerindeki çalınan hurda altının tamamı ele geçirildi.
Muhafaza altına alınan altınlar sahiplerine teslim edilmek üzere emniyete götürülürken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.İ. ile E.İ., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Hırsızlık anı kamerada
Öte yandan, kuyumcu deposunun bulunduğu iş merkezine gelen kadın şüpheli N.İ’nin, bir süre sonra valizle binadan ayrılarak sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.