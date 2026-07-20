20 Temmuz 2026 Pazartesi
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
17:32 Türk takımlarının Avrupa’daki muhtemel rakipleri belli oldu
17:23 Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli hakkında tutuklama talebi
15:32 Türkiye’nin ilk Mavi Su Verimliliği Belgesi ASELSAN’a verildi
13:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kıbrıs Barış Harekatı’nın 52. yıl dönümü mesajı
AjansHaber Gündem Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 9’u tutuklama talebiyle, 1 şüpheli ise adli kontrol istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Yayınlanma
14
Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli hakkında tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Savcılık sorgularının ardından şüphelilerden 9’u tutuklama, 1’i ise adli kontrol talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

9 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında savcılık Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Ersin Gökgün, Fatih Eke, Gülgün Öztürk, Hüseyin Küçük, Muharrem Karataş, Oğuzhan Uğur ve Suzan Düşküner Mintaş’ın tutuklanmasını talep etti.

Şüphelilerin, “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” ile “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından hakimliğe sevk edildikleri öğrenildi.

Bir şüpheli için adli kontrol istendi

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özgür Ömer Güner hakkında ise “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan adli kontrol uygulanması talep edildi.

Savcılık, Güner hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasını ve belirli aralıklarla karakola imza verme yükümlülüğü getirilmesini istedi.

Sevk yazısında “kuvvetli suç şüphesi” değerlendirmesi

Savcılığın nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, şüpheliler hakkında kuvvetli suç şüphesini gösteren deliller bulunduğu, tutuklama nedenlerinin oluştuğu ve dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sevk işleminin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Hakimliğin, şüpheliler hakkındaki kararını incelemenin ardından açıklaması bekleniyor.

DMM’den “Kıbrıs’ta işgalci” iddialarına yalanlama
DMM’den “Kıbrıs’ta işgalci” iddialarına yalanlama
#Gündem / 20 Temmuz 2026
Bakan Kurum: "Mutlu sonla biten bir kentsel dönüşüm hikayesi daha"
Bakan Kurum: "Mutlu sonla biten bir kentsel dönüşüm hikayesi daha"
#Gündem / 20 Temmuz 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Ahbap Derneği soruşturmasında MASAK ve VDK raporları dosyaya girdi
Ahbap Derneği soruşturmasında MASAK ve VDK raporları dosyaya girdi
Köprülerden müzelere, meydanlardan dünyaya: 15 Temmuz’un 10. yıl anma haritası
Köprülerden müzelere, meydanlardan dünyaya: 15 Temmuz’un 10. yıl anma haritası
Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile görüştü
Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile görüştü
Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı temsilen Paris’teki Ukrayna Zirvesi’ne katıldı
Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı temsilen Paris’teki Ukrayna Zirvesi’ne katıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15 Temmuz gazilerine “teşekkür beratı” takdim etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15 Temmuz gazilerine “teşekkür beratı” takdim etti
Spor
Dünya Kupası finalinde dev randevu: İspanya ile Arjantin şampiyonluk için sahada, gözler Messi ve Yamal’da
Dünya Kupası finalinde dev randevu: İspanya ile Arjantin şampiyonluk için sahada, gözler Messi ve Yamal’da
Spor
“Aşkın Olayım"dan “son aşkıma”: Mauro Icardi'nin Galatasaray kariyeri
“Aşkın Olayım"dan “son aşkıma”: Mauro Icardi'nin Galatasaray kariyeri
Türkiye’nin ilk Mavi Su Verimliliği Belgesi ASELSAN’a verildi
Türkiye’nin ilk Mavi Su Verimliliği Belgesi ASELSAN’a verildi
İstanbul’da sıcaklık 36 dereceyi görecek: Uzmanlardan öğle saatleri için uyarı
İstanbul’da sıcaklık 36 dereceyi görecek: Uzmanlardan öğle saatleri için uyarı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.