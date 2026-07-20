Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli hakkında tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Savcılık sorgularının ardından şüphelilerden 9’u tutuklama, 1’i ise adli kontrol talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
9 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında savcılık Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Ersin Gökgün, Fatih Eke, Gülgün Öztürk, Hüseyin Küçük, Muharrem Karataş, Oğuzhan Uğur ve Suzan Düşküner Mintaş’ın tutuklanmasını talep etti.
Şüphelilerin, “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” ile “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından hakimliğe sevk edildikleri öğrenildi.
Bir şüpheli için adli kontrol istendi
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özgür Ömer Güner hakkında ise “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan adli kontrol uygulanması talep edildi.
Savcılık, Güner hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasını ve belirli aralıklarla karakola imza verme yükümlülüğü getirilmesini istedi.
Sevk yazısında “kuvvetli suç şüphesi” değerlendirmesi
Savcılığın nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, şüpheliler hakkında kuvvetli suç şüphesini gösteren deliller bulunduğu, tutuklama nedenlerinin oluştuğu ve dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sevk işleminin gerçekleştirildiği kaydedildi.
Hakimliğin, şüpheliler hakkındaki kararını incelemenin ardından açıklaması bekleniyor.