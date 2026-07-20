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AjansHaber Gündem İstanbul’da sıcaklık 36 dereceyi görecek: Uzmanlardan öğle saatleri için uyarı

İstanbul’da sıcaklık 36 dereceyi görecek: Uzmanlardan öğle saatleri için uyarı

Türkiye genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgasıyla birlikte İstanbul’da bazı ilçelerde sıcaklığın 36 dereceye ulaşması bekleniyor. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, sıcaklıkların hafta ortasına kadar etkili olacağını, çarşamba gününden itibaren ise kuzeyden gelecek serin ve yağışlı havayla düşüşe geçeceğini belirtti.

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İstanbul’da sıcaklık 36 dereceyi görecek: Uzmanlardan öğle saatleri için uyarı

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Ege ve Akdeniz’de termometrelerin 45 dereceye, Güneydoğu Anadolu’da ise 40 derecenin üzerine çıkması beklenirken, İstanbul’da da sıcaklıkların özellikle güney ilçelerde 36 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, hafta sonundan itibaren etkisini artıran sıcak hava dalgasının hafta ortasına kadar süreceğini belirterek, vatandaşları özellikle öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

İstanbul’da bazı ilçelerde 36 derece bekleniyor

Çarşamba gününden itibaren kuzeyden gelecek serin havanın Marmara Bölgesi’nde etkili olacağını ifade eden Tek, İstanbul’da hava sıcaklığının genel olarak 33-34 derece seviyelerinde seyredeceğini, rüzgarın etkisinin zayıf olduğu güney ilçelerinde ise 36 dereceye kadar yükseleceğini söyledi.

Tek, Marmara’da çarşamba günü öğle saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmeye başlayacağını, Edirne ve Kırklareli’nde ise sıcaklığın 40 dereceye yaklaşacağını kaydetti.

Ege ve Akdeniz’de 40 derecenin üzerinde sıcaklıklar

Ege Bölgesi’nde sıcak hava dalgasının çarşamba gününe kadar etkisini sürdüreceğini belirten Tek, Aydın’da sıcaklığın 42-43 dereceye, İzmir’de ise 40 dereceye yaklaşacağını ifade etti.

Manisa, Muğla, Aydın, İzmir ile Balıkesir’in Ege kıyıları ve Çanakkale’nin sıcak havadan daha fazla etkileneceğini aktaran Tek, Antalya’da sıcaklığın 40 dereceyi bulacağını, Mersin ve Adana’da ise yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın 40-45 dereceye ulaşacağını dile getirdi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıkların 42-43 dereceye kadar çıkmasının beklendiğini söyleyen Tek, İç Anadolu’da da Ankara dahil birçok ilde sıcaklığın 34-35 derece seviyelerine ulaşacağını bildirdi.

Hafta ortasında serin ve yağışlı hava geliyor

Sıcak hava dalgasının uzun süre etkili olmayacağını vurgulayan Tek, çarşamba günü Trakya’da öğleden sonra yağış beklendiğini, perşembe ve cuma günleri ise yurdun kuzey kesimlerinde yağışlı ve serin havanın görüleceğini söyledi.

Uzun vadeli tahminlere göre temmuz ayı sonuna kadar aşırı sıcak hava dalgası beklenmediğini belirten Tek, ağustos ayında ise 3-4 gün sürebilecek kısa süreli sıcak hava dalgalarının yaşanabileceğini ifade etti.

Uzmandan sıcak hava uyarıları

Gece sıcaklıklarının 20 derecenin üzerinde seyrettiği günlerin “tropik gün” olarak adlandırıldığını hatırlatan Tek, Türkiye’nin büyük bölümünde bu koşulların yaşandığını söyledi.

Özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında güneşin ultraviyole etkisinin çok yüksek olduğuna dikkat çeken Tek, güneş altında uzun süre kalınmaması, denize sabah veya akşam saatlerinde girilmesi, açık renkli kıyafetler tercih edilmesi, bol su tüketilmesi ve ağır proteinli yiyeceklerle alkol tüketiminden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

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