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AjansHaber Gündem Bakan Fidan: "Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunmayı sürdürecek"

Bakan Fidan: "Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunmayı sürdürecek"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 52. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunmaya devam edeceğini belirtti.

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Bakan Fidan: "Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunmayı sürdürecek"

Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünü, güvenliğini ve geleceğini güvence altına alan Kıbrıs Barış Harekatı’nın 52. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

“Kıbrıs Türklerinin varlığı teminat altına alındı”

Fidan, paylaşımında, Türkiye’nin 1960 Garanti Antlaşması’ndan doğan hak ve yükümlülükleri doğrultusunda 52 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı’nı gerçekleştirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“52 yıl önce bugün Türkiye, 1960 Garanti Antlaşması’ndan doğan hak ve yükümlülükleri doğrultusunda gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı’nda, kahraman Mücahitlerimizle omuz omuza, yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalmış olan Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin can güvenliğini sağlamış, Ada’daki varlıklarını teminat altına almıştır. Şanlı Türk Ordusu, Kıbrıs’ta yarım asrı aşkın süredir devam eden barış, huzur ve istikrarın da temelini atmıştır.”

“Hak ve menfaatler kararlılıkla savunulacak”

Kıbrıslı Türklerin bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çatısı altında özgür, onurlu ve güven içinde yaşamlarını sürdürdüğünü vurgulayan Fidan, ana vatan ve garantör Türkiye’nin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunmaya devam edeceğini ifade etti.

Şehit ve gazilere vefa

Fidan, paylaşımının sonunda Kıbrıs Barış Harekatı’nda şehit olan Mehmetçik ile Mücahitleri rahmet ve minnetle andığını, gazilere ise şükranlarını sunduğunu belirtti.

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