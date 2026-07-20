Karaburun sahiline vuran kamikaze İHA’ya ait patlayıcı SAS ekiplerince imha edildi

Karaburun Sahili ile Çatalca’nın Ormanlı Sahili arasındaki kıyı şeridinde gezen vatandaşlar, parçalanmış halde bulunan şüpheli cismi fark ederek durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları ilk incelemede cismin kırıma uğramış bir kamikaze İHA’ya ait enkaz olduğunu değerlendirdi.

Bölge güvenlik çemberine alındı

Olayın ardından Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı unsurları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Sualtı Savunma (SAS) Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye yönlendirildi.

SAS ekiplerinin enkaz üzerinde gerçekleştirdiği teknik incelemede, İHA’ya ait parçalarda aktif patlayıcı madde bulunduğu tespit edildi.

Patlayıcı kontrollü olarak etkisiz hale getirildi

Patlayıcının tespit edilmesinin ardından çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı, vatandaşlar sahil şeridinden uzaklaştırıldı.

SAS ekipleri, patlayıcı düzeneği çevreye ve yerleşim yerlerine zarar vermeyecek şekilde kontrollü olarak imha etti.

Bölgede enkazın kaldırılması ve olayın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.