20 Temmuz 2026 Pazartesi
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
13:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kıbrıs Barış Harekatı’nın 52. yıl dönümü mesajı
12:01 Karaburun sahiline vuran kamikaze İHA’ya ait patlayıcı SAS ekiplerince imha edildi
11:35 Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, KKTC’nin menfaatlerini korumaya devam edecek"
11:39 Fatih’te 170 milyon liralık hurda altın hırsızlığı: 2 şüpheli tutuklandı
AjansHaber Gündem Karaburun sahiline vuran kamikaze İHA’ya ait patlayıcı SAS ekiplerince imha edildi

Karaburun sahiline vuran kamikaze İHA’ya ait patlayıcı SAS ekiplerince imha edildi

İstanbul’un Arnavutköy ilçesindeki Karaburun sahiline vuran ve ilk incelemelerde kamikaze insansız hava aracına (İHA) ait olduğu değerlendirilen enkaz üzerindeki aktif patlayıcı, Sualtı Savunma (SAS) ekiplerince kontrollü şekilde imha edildi.

Yayınlanma
14
Karaburun sahiline vuran kamikaze İHA’ya ait patlayıcı SAS ekiplerince imha edildi

Karaburun Sahili ile Çatalca’nın Ormanlı Sahili arasındaki kıyı şeridinde gezen vatandaşlar, parçalanmış halde bulunan şüpheli cismi fark ederek durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları ilk incelemede cismin kırıma uğramış bir kamikaze İHA’ya ait enkaz olduğunu değerlendirdi.

Bölge güvenlik çemberine alındı

Olayın ardından Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı unsurları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Sualtı Savunma (SAS) Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye yönlendirildi.

SAS ekiplerinin enkaz üzerinde gerçekleştirdiği teknik incelemede, İHA’ya ait parçalarda aktif patlayıcı madde bulunduğu tespit edildi.

Patlayıcı kontrollü olarak etkisiz hale getirildi

Patlayıcının tespit edilmesinin ardından çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı, vatandaşlar sahil şeridinden uzaklaştırıldı.

SAS ekipleri, patlayıcı düzeneği çevreye ve yerleşim yerlerine zarar vermeyecek şekilde kontrollü olarak imha etti.

Bölgede enkazın kaldırılması ve olayın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

#İHA
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Ahbap Derneği soruşturmasında MASAK ve VDK raporları dosyaya girdi
Ahbap Derneği soruşturmasında MASAK ve VDK raporları dosyaya girdi
TRT 1’in 15 Temmuz özel yapımı “Asırlık Gece” çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak
TRT 1’in 15 Temmuz özel yapımı “Asırlık Gece” çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak
Köprülerden müzelere, meydanlardan dünyaya: 15 Temmuz’un 10. yıl anma haritası
Köprülerden müzelere, meydanlardan dünyaya: 15 Temmuz’un 10. yıl anma haritası
Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile görüştü
Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile görüştü
İstanbul’da gazi ve şehit ailelerine destek 10 yıldır kesintisiz sürüyor
İstanbul’da gazi ve şehit ailelerine destek 10 yıldır kesintisiz sürüyor
Spor
Dünya Kupası finalinde dev randevu: İspanya ile Arjantin şampiyonluk için sahada, gözler Messi ve Yamal’da
Dünya Kupası finalinde dev randevu: İspanya ile Arjantin şampiyonluk için sahada, gözler Messi ve Yamal’da
Spor
“Aşkın Olayım"dan “son aşkıma”: Mauro Icardi'nin Galatasaray kariyeri
“Aşkın Olayım"dan “son aşkıma”: Mauro Icardi'nin Galatasaray kariyeri
Türkiye, Dünya Matematik Finali’nden 53 madalyayla döndü
Türkiye, Dünya Matematik Finali’nden 53 madalyayla döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dünya Kupası şampiyonu İspanya’ya tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dünya Kupası şampiyonu İspanya’ya tebrik
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.