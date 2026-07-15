Ahbap Derneği soruşturmasında MASAK ve VDK raporları dosyaya girdi

Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, VDK, MASAK ve bilirkişi raporlarında, milyonlarca liralık para hareketleri, şirketler arasındaki mali ilişkiler ve banka işlemlerine ilişkin değerlendirmeler yer aldı.

Yüksek hacimli para hareketleri tespit edildi

VDK raporunda, Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil’in ticari faaliyetlerini ağırlıklı olarak “Koşan Adam Müzik Yapım” şirketi üzerinden yürüttüğü değerlendirildi.

Raporda, Acil’e ait şirketlerin 2023-2025 döneminde yüz milyonlarca liralık işlem hacmine ulaştığı, banka hesaplarına yüksek tutarlı nakit girişleri yapıldığı ve yalnızca 2024’ün ağustos ile eylül aylarında 97,3 milyon lira nakit yatırıldığı belirtildi.

Ayrıca, Yeliz Kaya’nın Ahbap Lojistik adına çok sayıda tapu işlemi yürüttüğü, ortaklık ilişkisi bulunmayan kişi ve şirketler arasında yüksek tutarlı para transferleri ile kuyumcu ve döviz şirketlerinden gelen para hareketlerinin mali yönden incelenmesi gerektiği ifade edildi.

Havuz hesap ve usulsüz ihale

Bilirkişi raporunda, belediyelerden yapılan ödemelerin farklı şirket ve şahıs hesapları üzerinden yeniden Berkant Acil’in hesaplarına aktarıldığı değerlendirildi.

Raporda, Mehmet Sait Köse’nin hesabının kaynağı tam belirlenemeyen paraların toplandığı “havuz hesap” niteliği taşıdığı, Sur Müzik’in “paravan şirket”, Koşan Adam Müzik Yapım’ın ise organizasyon faaliyetlerini fiilen yürüten şirket olduğu yönünde tespitlere yer verildi.

Şile Belediyesinin 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali organizasyonuna ilişkin doğrudan temin ihalesinde de usulsüzlük iddiaları bulunduğu, bazı hizmetler için sahte fatura düzenlenerek maliyetlerin yüksek gösterildiğinin değerlendirildiği aktarıldı.

Dernek çalışanlarına para transferleri

İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü raporunda ise bazı şüphelilerin hesaplarına “Ahbap” açıklamasıyla para gönderildiği, dernek çalışanları ve yöneticileri arasında karşılıklı para transferleri bulunduğu belirtildi.

Raporda ayrıca, dernek şoförüne gönderilen paraların Haluk Levent’in kişisel ihtiyaçları için yapıldığının beyan edildiği, bazı hesaplarda beyan edilen gelir düzeyinin üzerinde milyarlarca liralık işlem hacmi bulunduğu ifade edildi.

Mali kayıtlar usule uygun tutulmadı

MASAK raporunda, Ahbap Derneği’nin 6 Haziran 2023 ile 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında yurt dışından 1,3 milyon avro ve 3 milyon dolar tutarında yardım aldığı belirtildi.

Raporda, söz konusu yardımlara ilişkin bildirimlerin yapılmadığı ve mali kayıtların usulüne uygun tutulmadığı yönünde tespitlere yer verildi.

Öte yandan MASAK analizlerinde, bazı şüphelilerin hesaplarında milyarlarca liralık işlem hacmi tespit edildiği, şüpheli Alper Çelik’in ise 190 milyon 270 bin lira tutarında yasal bahis oynadığı ve bu miktarı kaybettiğinin belirlendiği aktarıldı.