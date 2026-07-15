Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının başında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Gazi Meclis’te düzenlenen anma programına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, millet iradesini savunurken hayatını kaybeden şehitleri rahmetle andı. Darbe girişimine karşı meydanlara çıkarak demokrasiye sahip çıkan vatandaşların gösterdiği kararlılığın Türkiye’nin yakın tarihine damga vurduğunu ifade etti.

“253 şehidimizi rahmetle yad ediyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesinde vatanı, bayrağı, ezanı ve milli iradeyi korumak uğruna canlarını feda eden şehitleri minnetle andığını belirterek, gazilere sağlıklı ve hayırlı ömürler temennisinde bulundu. Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirilen anma programlarına katkı sunan vatandaşlara da teşekkür eden Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Öncelikle 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 10. yılında vatanı, bayrağı, ezanı ve milli iradeyi müdafaa ederken şehadet şerbeti içen 253 kahramanımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Darbecilerin ölüm kusan silahlarına göğüslerini siper eden gazilerimize Cenab-ı Allah’tan sağlık, afiyet ve hayırlı ömürler diliyorum. 15 Temmuz destanını iftiharla selamladığımız bu önemli yıl dönümünde kahraman şehitlerimizin aziz ruhlarını hatm-i şeriflerle, dualarla, Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle şad eyleyen tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Rabbim cümle şühedanın mekanını inşallah cennet eylesin diyorum.”

“Milletimiz esarete boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya gösterdi”

Konuşmasının devamında 15 Temmuz gecesi milletin ortaya koyduğu birlik ve beraberlik ruhuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların salalar eşliğinde milli iradeyi savunarak darbeye geçit vermediğini ifade etti. Erdoğan, o gece verilen mücadelenin gelecek nesillere aktarılacak tarihi bir direniş olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yine burada, o karanlık gece boyunca istiklal ve istikbaline sahip çıkan, okunan salaları manevi bir zırh gibi kuşanıp şanlı bir direnişe imza atan, esarete boyun eğmeyeceğini, zulme rıza göstermeyeceğini dünyaya ilan eden her bir vatandaşıma, her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin istiklali, devletimizin bekası, demokrasimizin geleceği uğruna baş verse dahi baş eğmeyen yiğitleri daima şükranla anacak, destanlaşan mücadelelerini her zaman gururla hatırlayacağız.Aynı kalpten duygularla, milletin temsilcileri sıfatıyla darbecilerin saldırıları karşısında milletin emanetini yere düşürmediğiniz için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ülkem ve milletim adına minnettarlığımı ifade ediyorum."

“Gazi Meclis, darbecilere karşı milli iradenin simgesi oldu”

Farklı siyasi partilerden milletvekillerinin ortak iradeyle darbe girişimine karşı çıktığını vurgulayan Erdoğan, Gazi Meclis’in geçmişte olduğu gibi 15 Temmuz’da da demokrasiye sahip çıktığını ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Şurası bir gerçek ki o gece milletimiz, iradesine sahip çıkmak için meydanlarda, sokaklarda, köprülerde nasıl bir mücadele vermişse, milletin temsilcileri de işte burada, Parlamento çatısı altında, tepelerine yağan bombalara rağmen darbeye cesaretle direnmişlerdir. Farklı siyasi partilerden milletvekillerimiz, Gazi Meclisin şanına yakışır bir birliktelik sergileyerek demokrasiye ve millet iradesine suikast düzenleyen teröristlere karşı dik durmuşlardır. Bundan bir asır önce işgalcilere direnen ve mağlup eden Gazi Meclis, 15 Temmuz ihanetinde bu defa emperyalizmin maşalarına geçit vermemiştir. “Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir.” düsturuna bir kez daha sahip çıkarak milli irade düşmanlarını püskürten Gazi Meclisimizle ve onun vatansever üyeleriyle iftihar ediyoruz. Meclisimizin necip mensuplarının bundan sonra da inşallah aynı azim ve kararlılıkla milli iradeye ve milli egemenliğe yönelik tehditlere karşı tam bir dayanışma içinde hareket edeceğine yürekten inanıyorum.”

“15 Temmuz’un taşeronları fırsat kollamayı sürdürüyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında FETÖ’nün yurt dışındaki yapılanmalarına ve Türkiye aleyhine yürütülen faaliyetlere dikkat çekti. Aradan geçen 10 yıla rağmen darbe girişiminin arkasındaki yapıların hedeflerinden vazgeçmediğini belirten Erdoğan, Türkiye’ye yönelik karalama kampanyalarının farklı mecralarda sürdürüldüğünü ifade ederek, milli iradeye yönelik girişimlere karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Değerli milletvekilleri. Bakınız, bunu özellikle şunun için söylüyorum. Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanların, görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. 15 Temmuz ihanetine taşeronluk yapanlar, ellerine geçirdikleri her fırsatı bu millete ve memlekete düşmanlık etmek için kullanıyor. Çil yavrusu gibi dağıldıkları ve haram parayla sefa sürdükleri ülkelerde Türkiye’yi karalayarak, Türkiye aleyhine lobi yürüterek, medya ve sosyal medya üzerinden yeni fitne kazanları kaynatmanın hesabını yapıyorlar. Her türlü kılığa girerek, her türlü yalanı söyleyerek, Türk milletiyle hesabı olan herkesin paçasına yapışarak, 15 Temmuz’da milletten yedikleri sillenin rövanşını almak için ellerinden geleni ardına koymuyorlar.”

“FETÖ’nün dijital propaganda faaliyetleri sürüyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ’nün özellikle dijital mecralar üzerinden Türkiye aleyhine yürüttüğü faaliyetlerin devam ettiğini belirterek, örgütün algı operasyonlarını koordineli biçimde sürdürdüğünü ifade etti. Terör örgütünün yurt dışındaki yapılanmalarının Türkiye karşıtı çevrelerle iş birliğini sürdürdüğünü vurgulayan Erdoğan, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in ölümünün yapı içerisinde çözülmelere ve sorgulamalara neden olduğunu belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bilhassa dijital platformlarda koordineli bir şekilde dolaşıma soktukları içeriklerle algı oluşturma faaliyetlerini günden güne yoğunlaştırıyorlar. Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de bir dolara satan FETÖ’cü teröristler, yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar. Pensilvanya’daki terörist başının bu millete yaptığı ihanete layık şekilde 10 bin kilometre ötede ölmesi ve gizli saklı bir çukura gömülmesi elbette örgütün motivasyonunu kırmış, örgüt içi tartışmalara yol açmıştır. Özellikle örgüte müzahir tabanda sorgulamalar son dönemde artmıştır.”

“FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmış değil”

Konuşmasının devamında FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, örgütün yöntemlerinin değişse de oluşturduğu tehdidin sona ermediğini söyledi. Devlet kurumlarına sızarak fırsat kollayan yapılara karşı her zaman dikkatli olunması gerektiğini belirten Erdoğan, 15 Temmuz’un unutulmamasının milli hafıza açısından hayati önem taşıdığını ifade ederek şu sözleri kullandı:

“FETÖ kaynaklı tehdit karantinaya alınmış değildir. Bütün bunlarla birlikte tehlike halen devam etmektedir. Yalanı su gibi içen, bukalemun gibi sürekli renk değiştiren böylesine sinsi bir mücadele rehavete gelmez. Tavsamayı hiçbir surette kaldırmaz. Şunu bir kez daha altını çizerek ifade etmek durumundayım. Demokrasinin imkanlarını kullanıp kurumların içine sızarak güç devşiren, fırsatını bulduğu ilk anda da kendi insanına silah doğrultan bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Çünkü unutursak Allah muhafaza, eski sıkıntıları tekrar yaşarız. Unutursak, şehitlerimize olan görevlerimizi yerine getirmemiş oluruz. Unutursak, 86 milyonun emanetine hakkıyla sahip çıkmamış oluruz. O yüzden unutmayacağız. Dikkatli olacağız. Tetikte olacağız. Müteyakkız olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz.”

“15 Temmuz, Türkiye’yi hedef alan işgal girişimiydi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin yalnızca anayasal düzene yönelik bir kalkışma olmadığını, aynı zamanda Türkiye’nin bağımsızlığını hedef alan uluslararası boyutlu bir proje niteliği taşıdığını söyledi. Milletin gösterdiği direniş sayesinde bu planın başarısızlığa uğratıldığını belirten Erdoğan, darbe girişiminin bertaraf edilmesinin ardından Türkiye’nin güvenlikten terörle mücadeleye kadar birçok alanda önemli kazanımlar elde ettiğini ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Değerli arkadaşlar, 15 Temmuz, iç vesayet odaklarının dışarıdaki mahfillerle iş birliği içinde gerçekleştirdikleri, Sevr’i tekrar diriltmeyi, Türkiye’yi bir sömürge ülkesi haline dönüştürmeyi amaçlayan güncellenmiş bir emperyalist projedir. Orada sadece bir darbe teşebbüsü değil, aynı zamanda topyekûn bir işgal girişimi vardır. Aziz milletimizin göğsünü siper etmesi neticesinde bu kirli plan bozulmuş, emperyalist proje buruşturulup çöpe atılmıştır. Türkiye bağımsızlığına bir kez daha sahip çıkmıştır. Darbenin püskürtülmesiyle Türkiye, enerjisini içeride tüketen yüklerinden kurtulma noktasında kritik bir eşiği geride bırakmıştır. Demokrasi nöbetleriyle başlayan, Yenikapı ruhuyla ete kemiğe bürünen, Cumhur İttifakı ile bir üst merhaleye geçen dayanışma iklimi, başta terörle mücadele olmak üzere ülkemizi tüm cephelerde daha da güçlendirmiştir.”

“FETÖ’nün tasfiyesi Türkiye’nin güvenliğini güçlendirdi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz sonrasında devlet kurumlarında ve güvenlik bürokrasisinde yürütülen FETÖ ile mücadelenin Türkiye’nin hem iç güvenliği hem de dış politikadaki etkinliği açısından kritik sonuçlar doğurduğunu belirtti. Sınır ötesi harekatlar, yönetim reformları ve Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne değinen Erdoğan, FETÖ’nün devlet yapılanmasından temizlenmesiyle Türkiye’nin savunma, güvenlik ve dış politikada daha güçlü bir konuma ulaştığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“15 Temmuz sonrasında aldığımız çok katmanlı tedbirlerle FETÖ’nün devlet ve toplum hayatımızdan tasfiye sürecini hızlandırdık. Suriye’nin toprak bütünlüğü ile doğrudan ülkemizin güvenliğini hedef alan oluşumlara yönelik etkili sınır ötesi harekatlar gerçekleştirdik. Fırat Kalkanı Harekatı ile DAEŞ’li canilere, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatları ile de bölücü örgüt unsurlarına ağır darbeler indirdik. Suriye devrimine giden yolun taşları, çok net söylüyorum, 15 Temmuz’un boşa çıkartılmasıyla ve FETÖ’nün güvenlik birimlerimizden temizlenmesiyle döşenmiştir. Sadece Suriye’de değil, Libya’dan Karabağ’a kadar nerede Türkiye’nin desteğine ihtiyaç varsa tüm imkanlarımızla orada olduk. Dışarıda bu adımları atarken içeride ihanetin devlet ve toplum hayatında açtığı yaraları sardık. Ayrıca milli iradenin üstünlüğünü tescilleyecek, demokrasimizin önünü açacak, yönetimde istikrarı garanti edecek reformları hayata geçirdik. Bu süreçte Türkiye’nin en büyük kazanımı, yönetimde çift başlılığı ortadan kaldıran Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile onlarca yıl boyunca antidemokratik müdahalelere zemin hazırlayan yönetimde istikrar sorunu kalıcı biçimde çözülmüştür. Türkiye’nin son 10 yılda savunma sanayinden ekonomiye, güvenlikten dış politikaya elde ettiği tüm başarıların arkasında FETÖ’nün tasfiyesi vardır. Tasfiye hızlandıkça, örgüt çözüldükçe, casusluk şebekesini bir arada tutan bağlar zayıfladıkça inşallah Türkiye’nin yürüyüşü daha da süratlenecektir.”

“Türkiye Yüzyılı’nın önünü hiçbir karanlık güç kesemeyecek”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda Türkiye’nin geleceğine ilişkin mesajlar vererek, FETÖ’nün ve benzeri yapıların Türkiye Yüzyılı hedefini engelleyemeyeceğini söyledi. Türkiye’nin istikbaline olan inancını vurgulayan Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün birlik ve beraberliği güçlendirmesini temenni ederek, şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andı. Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Kardeşlerim, şundan kimsenin şüphesi olmasın. FETÖ’cülerin engellemeye çalıştığı Türkiye Yüzyılı’nın inşası başlamıştır. Bunun önünü Allah’ın izniyle hiçbir karanlık güç kesemeyecektir. Merhum Üstat’ın dediği gibi, yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Evelallah istikbal de bizimdir. İstikbal Türkiye’nin ve Türk milletinindir. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehit yakınlarımıza başsağlığı, gazilerimize sağlık ve afiyet niyaz ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.”