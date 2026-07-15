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AjansHaber Gündem Bakan Çiftçi: "15 Temmuz milletimizin şanla yazdığı destandır"

Bakan Çiftçi: "15 Temmuz milletimizin şanla yazdığı destandır"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehit yakınları ve gaziler onuruna düzenlenen programda, 15 Temmuz’un millet iradesinin zaferi olduğunu vurgulayarak, şehitlerin fedakarlığı sayesinde Türkiye’nin dimdik ayakta olduğunu söyledi.

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Bakan Çiftçi: "15 Temmuz milletimizin şanla yazdığı destandır"
KAYNAK: (AA)

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Gölbaşı Vilayetler Evi’nde şehit yakınları ve gaziler onuruna düzenlenen programa katıldı. Programda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, şehit yakınları, gaziler ve İçişleri Bakanlığı yetkilileri de yer aldı.

“15 Temmuz şanla ve şerefle yazılmış bir tarihtir” 

Konuşmasına tüm şehitleri rahmetle anarak başlayan Bakan Çiftçi, 15 Temmuz’un Türk milletinin hafızasında derin izler bıraktığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“15 Temmuz, milletimizin hafızasına acıyla kazınmış, aynı zamanda şanla ve şerefle yazılmış bir tarihtir.”

Çiftçi, o gece devletin bağımsızlığına, milletin iradesine, bayrağa ve ezana yönelik bir işgal girişiminin yaşandığını belirterek, milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla tek yürek halinde darbe girişimine karşı durduğunu söyledi.

“15 Temmuz tarihin en büyük destanı oldu”

15 Temmuz gecesinde sergilenen fedakarlığın tarihe geçtiğini vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

“’Evladına son kez sarılıp yola çıkan, annesinden helallik alıp meydanlara koşan, sabah namazını şehadetle karşılayan, Uhudların, Yasinlerin, İlhanların ‘eşimi ve çocuklarımı ümmete emanet ediyorum’ diyen Halillerin, 3 yaşında bebeğini uyutup göreve giden Demetlerin iman ve teslimiyeti 15 Temmuz gecesini tarihin en büyük destanı yapmıştır. Bugün burada isimlerini tek tek sayamasak da her biri milletimizin kalbine kazınmış olan o kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.”

“Bu vatan şehitlerimizin emaneti”

Programda “Şehadet Uykusu” adlı eserden dizeler de okuyan Çiftçi, şehitlerin fedakarlığına dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

“Bugün bu vatan üzerinde özgürce nefes alabiliyorsak, bayrağımız göklerde dalgalanıyor, Ezan-ı Muhammedi semalarımızda yankılanıyor ve devletimiz dimdik ayaktaysa şehadet makamına yürüyen kahramanlarımızın sayesindedir.”

“Şehit yakınları ve gazilerimizin yanındayız”

Devletin her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Çiftçi, 15 Temmuz’un birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek şöyle konuştu:

“15 Temmuz bize bir hakikati yeniden göstermiştir. Devletler silahla korunur ama milletler imanla, şuurla ve birlikle ayakta kalır. Bugün bizlere düşen görev, o geceyi mümkün kılan imanı, inancı ve vatan sevgisini gelecek nesillere bir dava olarak taşımaktır.”

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