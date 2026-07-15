Bakan Fidan: "FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna’ya gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Polonya’nın Przemyśl kentindeki tren istasyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fidan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde FETÖ ile mücadeleye ilişkin önemli mesajlar verdi.

“Devlet asli kodlarına yeniden döndü”

15 Temmuz’un ardından Türkiye’nin içeride ve dışarıda terör örgütlerine karşı kapsamlı bir mücadele yürüttüğünü belirten Fidan, FETÖ’nün devlet kurumlarından temizlenmesiyle kamu yönetiminin yeniden asli yapısına kavuştuğunu ifade etti.

Fidan, şunları söyledi:

“15 Temmuz ve sonrasında devletimiz ve milletimiz adeta yeni bir kurtuluş mücadelesi içerisine girmiştir. İçerideki ve dışarıdaki terör şebekelerine, FETÖ başta olmak üzere yoğun bir darbe vurduğumuz dönem olmuştur. FETÖ’den ayıklanan devletin tekrar asli kodlarına hızlı bir şekilde dönüp milletinin hizmetinde yapması gereken hizmeti yaptığına şahit olduk.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve milletin kararlı duruşunun FETÖ’nün sistemden temizlenmesinde belirleyici olduğunu vurgulayan Fidan, benzer yapıların yeniden devlet içinde örgütlenmesini önleyecek tedbirlerin alınmaya devam edeceğini söyledi.

“Uluslararası alanda da mücadelemiz sürüyor”

FETÖ’nün faaliyet gösterdiği hiçbir ülkede barınmasına izin vermemek için yoğun diplomatik çalışma yürüttüklerini belirten Fidan, örgütün Türkiye aleyhine yürüttüğü faaliyetlerin yakından takip edildiğini ifade etti.

“Bu bir zillettir”

FETÖ’nün artık işlevini yitirmiş bir yapı olduğunu belirten Fidan, örgütün yabancı odaklarla iş birliği içinde hareket ettiğini söyledi.

Fidan, şu ifadeleri kullandı:

“FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır. Buna rağmen devlete karşı mücadelesini yürütmektedir. Devleti yöneten halkın seçtiği lidere karşı mücadelesini yürütmektedir. Burada bunu yaparken uluslararası kirli güç odaklarıyla da bir iş birliği içerisindedir. Tabii bu bir zillettir.”

Örgüt yöneticilerinin yurt dışında bulunan mensuplarını adeta rehin tuttuğunu dile getiren Fidan, bu kişilere örgütten ayrılarak devlete ve millete bağlılık göstermeleri çağrısında bulundu.

“Türkiye barış için çaba gösteriyor”

Açıklamalarında Ukrayna ziyaretine de değinen Fidan, Kiev’e hava sahasının kapalı olması nedeniyle trenle gideceklerini belirterek, savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik temasların süreceğini söyledi.

Türkiye’nin savaşın uzamasından değil, sona ermesinden yana tavır aldığını vurgulayan Fidan, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye daha çok ‘Savaş nasıl durdurulur?’ kulvarında yıllardır, savaş başladığından beri Cumhurbaşkanımızın perspektifi olarak yoğun bir çaba göstermekte.”

İstanbul görüşmelerini hatırlattı

Türkiye’nin bugüne kadar Rusya ile Ukrayna arasında yürütülen müzakerelere ev sahipliği yaptığını anımsatan Fidan, İstanbul görüşmeleri, esir takası, Tahıl Koridoru Anlaşması ve Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğine yönelik girişimlerin barış çabalarının önemli parçaları olduğunu belirtti.

Kiev temaslarının da devam eden diplomatik sürece katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Ukraynalı yetkililerle yapılacak görüşmelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajlarını ileteceklerini söyledi.