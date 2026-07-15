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AjansHaber Gündem Bakan Fidan Ukrayna’da: Gündemde barış diplomasisi, Karadeniz güvenliği ve stratejik ortaklık

Bakan Fidan Ukrayna’da: Gündemde barış diplomasisi, Karadeniz güvenliği ve stratejik ortaklık

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Ukrayna’ya gidiyor. İki gün sürecek ziyarette ikili ilişkiler, Rusya-Ukrayna savaşında adil ve kalıcı barış arayışları, Karadeniz’in güvenliği ile ekonomi ve savunma sanayi alanındaki iş birliği başlıkları ele alınacak.

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Bakan Fidan Ukrayna’da: Gündemde barış diplomasisi, Karadeniz güvenliği ve stratejik ortaklık

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün başlayacak ve iki gün sürecek resmi ziyaret kapsamında Ukrayna’da üst düzey temaslarda bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Fidan’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Bakan Fidan’ın ayrıca Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Kırım Tatarlarının milli lideri Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu ile Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Rıfat Çubarov ile görüşmesi planlanıyor.

Stratejik ortaklık masada

Görüşmelerde Türkiye ile Ukrayna arasındaki stratejik ortaklığın ekonomi, enerji ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda daha da güçlendirilmesine yönelik adımlar değerlendirilecek.

Tarafların, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Karadeniz güvenliği ve barış diplomasisi

Bakan Fidan’ın temaslarında Türkiye’nin, Ukrayna’nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği bir kez daha vurgulaması bekleniyor.

Fidan’ın ayrıca Türkiye’nin adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için yürüttüğü diplomatik girişimlere dikkat çekerek, Ankara’nın tarafları yeniden müzakere masasında buluşturmaya hazır olduğunu muhataplarına iletmesi öngörülüyor.

Görüşmelerde Karadeniz’deki güvenlik ortamı da önemli gündem maddeleri arasında yer alacak. Fidan’ın, savaşın Karadeniz geneline yayılmaması gerektiğini vurgulaması, seyrüsefer emniyetinin korunmasının önemine dikkat çekmesi ve limanların, sivil gemilerin ile balıkçı teknelerinin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu ifade etmesi bekleniyor.

Bakan Fidan’ın ayrıca Türkiye’nin Kırım’ın yasa dışı ilhakını tanımadığı yönündeki tutumunu yinelemesi ve soydaş Kırım Tatarlarının haklarının korunmasına verilen önemi dile getirmesi bekleniyor.

Serbest Ticaret Anlaşması yeni dönemin kapısını aralıyor

Ziyaret öncesinde Türkiye-Ukrayna ekonomik ilişkileri açısından önemli bir gelişme de yaşandı. İki ülke arasında 3 Şubat 2022’de imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA), Ukrayna Parlamentosu tarafından onaylandı.

Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin imzasının ardından yürürlüğe girmesi beklenen anlaşmanın, Türk ihracatçılarının Ukrayna pazarında Avrupa Birliği ülkeleriyle eşit rekabet şartlarına kavuşmasını sağlaması öngörülüyor.

Ticaret hacminde 10 milyar dolar hedefi

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2024 yılında 6,2 milyar dolar, 2025 yılında ise 6,6 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Serbest Ticaret Anlaşması’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte orta vadede 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine yaklaşılması beklenirken, görüşmelerde Türk şirketlerinin Ukrayna’nın yeniden imar sürecinde üstlenebileceği projeler ve yatırım fırsatları da ele alınacak.

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