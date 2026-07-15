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AjansHaber Gündem Bakan Fidan’dan 15 Temmuz mesajı: “Mücadelemiz sınırlarımızın içinde ve ötesinde devam etmektedir”

Bakan Fidan’dan 15 Temmuz mesajı: “Mücadelemiz sınırlarımızın içinde ve ötesinde devam etmektedir”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, FETÖ başta olmak üzere Türkiye’yi hedef alan hiçbir terör yapılanmasına dünyanın hiçbir yerinde yaşam alanı tanınmayacağını vurguladı. Fidan, devletin milli güvenliğine yönelik tehditlere karşı mücadelenin aynı kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

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Bakan Fidan’dan 15 Temmuz mesajı: “Mücadelemiz sınırlarımızın içinde ve ötesinde devam etmektedir”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz hain darbe girişiminin millet iradesiyle bertaraf edildiğini belirterek, Türkiye’nin milli güvenliğine yönelik tehditlere karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini ifade etti.

“Millet iradesi tüm dünyaya ilan edildi”

Bakan Fidan, 15 Temmuz’un, millet iradesinin hiçbir vesayet odağına, hiçbir ihanet şebekesine ve hiçbir karanlık girişime teslim olmayacağını tüm dünyaya ilan ettiği tarih olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“15 Temmuz, millet iradesinin hiçbir vesayet odağına, hiçbir ihanet şebekesine ve hiçbir karanlık girişime teslim olmayacağını tüm dünyaya ilan ettiğimiz tarihtir. FETÖ’nün hain darbe girişimi; Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliği, milletimizin eşsiz cesareti ve devletimizin sarsılmaz iradesi sayesinde bertaraf edilmiştir.”

“Meydanlardaki birlik hesapları bozdu”

Fidan, darbe girişiminde bulunanların millet iradesi karşısında başarısızlığa uğradığını vurgulayarak, o gece ortaya konulan birlik ve beraberlik ruhunun Türkiye üzerindeki planları boşa çıkardığını ifade etti:

“Tankların, silahların ve tehditlerin millet iradesini susturabileceği yanılgısına kapılanlar, meydanlarda devletine sahip çıkan milyonların karşısında hezimete uğramıştır. O gece meydanlarda ortaya konulan birlik ve beraberlik ruhu, Türkiye üzerinde yapılan hesapları boşa çıkarmıştır.”

“Mücadelemiz sınırlarımızın içinde ve ötesinde sürüyor”

Türkiye’nin milli güvenliğine yönelik tehditlere karşı tavizsiz mücadelenin sürdüğünü kaydeden Fidan, FETÖ’nün dünyanın hiçbir yerinde faaliyet göstermesine izin verilmeyeceğini belirtti:

“Devletimizin bekasına, milletimizin huzuruna ve ülkemizin bağımsızlığına yönelen her tehdide karşı mücadelemiz, bugün de sınırlarımızın içinde ve ötesinde aynı kararlılık ve tavizsiz anlayışla devam etmektedir. Bu hain terör örgütünün hiçbir ülkede, hiçbir kurumda ve hiçbir yapı içinde kendisine yaşam alanı bulmasına asla izin vermeyeceğiz.”

Şehit ve gazilere teşekkür

Bakan Fidan, mesajının sonunda 15 Temmuz gecesi vatanı savunurken şehit olanları rahmetle andığını, gazilere ise şükranlarını sundu:

“O karanlık gecede canlarını ortaya koyarak bu vatanı savunan ve şehadet mertebesine erişen tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun.”

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