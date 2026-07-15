15 Temmuz şehitleri öğrencilerin fırçasıyla yeniden hayat buldu

Sivas Yavuz Selim Ortaokulu görsel sanatlar öğretmeni Hayriye Özay ile öğrencilerinin iki yıl süren çalışmasıyla hazırlanan 15 Temmuz temalı resim sergisi, Atatürk ve Kongre Müzesi arkasında oluşturulan Anı Merkezi önünde açıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit olanların, Türk bayrağıyla bütünleşen ve akrilik boya kullanılarak tuvale işlenen portreleri vatandaşların ziyaretine sunuldu.

Görsel sanatlar öğretmeni Hayriye Özay, öğrencileriyle birlikte 15 Temmuz şehitlerinin hatırasını yaşatmak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Okul Müdürü Süleyman Öcalan'ın talebi doğrultusunda çalışmaya başladıklarını ve kendilerinden istenen 4 yıllık süreyi 2 yıla indirdiklerini belirten Özay, çalışmanın hazırlık sürecine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bu 4 yıllık süreyi elimizden geldiği kadar kısaltmaya çalıştık, 2 yılda tamamladık. Bu çalışmamız 50x70 ebatlarında tuvaller üzerine akrilik boyayla yapıldı. Yalnızca bir ders faaliyeti değil, aynı zamanda bir kulüp ve gönüllülük faaliyetidir. Öğretmen, öğrenci, veli, idareci fedakarlığı ile ortaya çıkan bir çalışmadır."

“Bu çalışmada büyük bir emek var”

Özay, çalışmanın ekip ruhuyla yürütüldüğünü ve öğrencilerin birbirlerinin eksiklerini tamamlayarak eserleri ortaya çıkardığını belirterek şöyle konuştu:

"Bu aynı zamanda bir grup çalışmasıdır. Şöyle ki bir öğrenci çalışmaya başladığı zaman yaptığı bir hata olduğunda bir başka öğrencimiz onu düzeltmek için hemen harekete geçmiş ve en güzel şekilde tamamlamıştır. Bu çalışmayı 5, 6, 7. ve 8. sınıf öğrencilerimizle birlikte bir atölye ortamında yaptık. Bu çalışmada büyük bir emek var. Burada 216 tablomuz var. Eksiklerimizi de çocuklarımızla bu yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz."

Sergiyi gezen vatandaşların gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getiren Özay, ziyaretçilerin sergiye ilişkin değerlendirmelerini şu sözlerle aktardı:

"Sergiyi gezen vatandaşlarımızdan duygulananlar oluyor. ‘Tüylerimiz diken diken oldu’ diyenler oluyor. Burada çok büyük bir emek var. Çok beğeni ile karşılandı."

"Gurur verici ve duygulandırıcıydı"

Sergide eserleri bulunan 8. sınıf öğrencisi Ahmet Berat Koç da çalışmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirterek şunları söyledi:

"Bu sergide 7 eserim var. Gerçekten gurur verici ve duygulandırıcıydı. Güzel bir sergi açtık. Sergimizi gezen vatandaşlar duygulanıyor."

6.sınıf öğrencisi Elif Nur Yivli ise eserleri hazırlarken hem gurur hem de duygu yoğunluğu yaşadığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bittiği zaman da gururlandık. Şehitlerimiz bunları görse çok mutlu olurdu. Sergimizi gezenler ise gururlanıyor, bize teşekkür ediyor, ‘Çok güzel olmuş, ellerinize sağlık’ diyorlar."

Sergide 4 eseri bulunan öğrencilerden Cemre Davşan da ziyaretçilerin sergiye gösterdiği ilgiyi şu sözlerle anlattı:

"Sergimizi gezenler çok seviniyor, bizlerle gurur duyuyor. Biz de onlarla gurur duyuyoruz."