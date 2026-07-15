FETÖ’nün Avrupa’ya kaçış rotasına geçit verilmedi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yargıdan kaçmak isteyen FETÖ üyelerinin Avrupa’ya geçiş için kullandığı en önemli güzergahlardan biri olan Edirne sınır hattında güvenlik güçleri yoğun önlemler aldı.

54. Mekanize Piyade Tugayı, 4. Mekanize Piyade Tugayı, 9. Hudut Tugayı, Edirne Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçmen gruplarına karışarak ya da farklı terör örgütleriyle iş birliği yaparak Yunanistan’a kaçmaya çalışan çok sayıda FETÖ şüphelisini yakaladı.

15 Temmuz’dan bu yana 5 bin 33 gözaltı

Güvenlik güçlerinin verilerine göre, 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar Edirne sınır hattında Yunanistan’a yasa dışı geçiş yapmak isterken 5 bin 33 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Yakalananlar arasında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen;

Askerler,

hakim ve savcılar,

polisler,

öğretmenler,

akademisyenler ve

avukatlar yer aldı.



Örgütün kritik isimleri de sınırda yakalandı

Yakalananlar arasında FETÖ’nün önemli isimleri de bulunuyor.

Darbe girişimi gecesi dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi’yi alıkoyarak Akıncı Üssü’ne götüren isimlerden Halil Kumcu, 2017 yılında Edirne sınırında yakalandı. Kumcu, Akıncı Üssü davasında “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

“Halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne karşı silahlı isyana tahrik etme” suçundan hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kapatılan Nokta dergisinin yöneticisi Murat Çapan da sınır hattında yakalanarak cezaevine gönderildi.

Örgütün sözde Kolombiya sorumlusu Yunus Yaman 2017 yılında Edirne’de yakalanırken, “FETÖMETRE” ile deşifre edilen eski albay Mahmut Erel de 2019 yılında sınırdan kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

Diğer terör örgütleriyle birlikte kaçmaya çalıştılar

Güvenlik güçlerinin operasyonlarında bazı FETÖ üyelerinin farklı terör örgütlerinin mensuplarıyla birlikte sınırı geçmeye çalıştığı da tespit edildi.

30 Mayıs 2019’da yakalanan bir grupta, MLKP’nin mavi kategoride aranan üyesi Azimet Ceyhan’ın yanı sıra iki eski subay ile PKK üyesi bir kadın da gözaltına alındı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen ise Haziran 2022’de Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı. Aynı operasyonda 4 FETÖ üyesi tutuklandı.

WhatsApp yazışmaları kaçış ağını ortaya çıkardı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada örgüt üyelerinin WhatsApp yazışmaları deşifre edildi.

Yazışmalarda;

Meriç Nehri’nin su seviyesine göre kaçış planlarının yapıldığı,

Bot temin edilmesi ve bot kullanımıyla ilgili hazırlıkların konuşulduğu,

Yunanistan’a geçen kişilerin güzergah, polis uygulamaları ve barınma imkanlarına ilişkin bilgi paylaştığı ve

Sınır geçişlerinin organize edildiği tespit edildi.



Güncel öğrenci yapılanmasına operasyon

2025 yılının Aralık ayında Edirne merkezli düzenlenen operasyonda FETÖ’nün “güncel öğrenci yapılanması” hedef alındı.

Edirne, İstanbul, Bursa, Bilecik ve Çanakkale’de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda;

15 cep telefonu,

12 SIM kart,

6 tablet,

11 dizüstü bilgisayar,

6 hafıza kartı,

6 harddisk,

5 harici bellek,

FETÖ ile iltisak nedeniyle kapatılan yayınevine ait kitaplar,

6 bin dolar,

184 bin lira ve

61 gram altın ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında örgütün güncel öğrenci yapılanması içerisinde bulunduğu değerlendirilen 6 şüpheli tutuklandı.

Kaçma girişimleri sürüyor

FETÖ üyelerinin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma girişimlerinin sürdüğü belirtildi.

Mayıs ayında Keşan’da düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilen 4 hakim yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanarak tutuklandı.

Haziran ayında ise sınır hattında meslekten ihraç edilmiş ÖSYM uzmanı, Sayıştay başdenetçisi, asker ve öğretmenlerden oluşan 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.