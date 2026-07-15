15 Temmuz 2026 Çarşamba
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
16:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz’da milletimiz istiklaline ve iradesine sahip çıktı"
13:31 TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15 Temmuz gazilerine “teşekkür beratı” takdim etti
12:43 15 Temmuz şehitleri öğrencilerin fırçasıyla yeniden hayat buldu
10:43 CHP’li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı
AjansHaber Gündem CHP’li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı

CHP’li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “suç örgütü kurma”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında CHP’li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. Altı şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayınlanma
14
CHP’li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı

Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerin sorguları tamamlandı. Mahkeme, Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de aralarında bulunduğu 24 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 6 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. 

Soruşturmanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, “suç örgütü kurma”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” iddialarıyla toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Düzenlenen operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alınırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) Ankara’ya dönen Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de Esenboğa Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. 

Adli süreç devam ediyor

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24’ü tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında adli süreç devam ederken, suçlamalar hakkında nihai değerlendirme yargılama sürecinin sonunda yapılacak.

Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
#Gündem / 15 Temmuz 2026
Bahçeli: “15 Temmuz, çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür”
Bahçeli: “15 Temmuz, çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür”
#Gündem / 15 Temmuz 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Adalet Bakanı Gürlek, tazminat davasından kazandığı 150 bin lirayı Türk Kızılaya bağışladı
Adalet Bakanı Gürlek, tazminat davasından kazandığı 150 bin lirayı Türk Kızılaya bağışladı
Haluk Levent’e soruşturmada gözaltı kararı
Haluk Levent’e soruşturmada gözaltı kararı
15 Temmuz şehitleri köprüde düzenlenecek yürüyüşle anılacak
15 Temmuz şehitleri köprüde düzenlenecek yürüyüşle anılacak
YÖK’ten Yeditepe Üniversitesindeki mezuniyet töreni olayına soruşturma 
YÖK’ten Yeditepe Üniversitesindeki mezuniyet töreni olayına soruşturma 
Osmaniye’de 7 yaşındaki Harun, biyonik kulak ameliyatıyla yeniden duymaya başladı Ü
Osmaniye’de 7 yaşındaki Harun, biyonik kulak ameliyatıyla yeniden duymaya başladı Ü
Spor
Fenerbahçe, Mason Greenwood transferini duyurdu
Fenerbahçe, Mason Greenwood transferini duyurdu
Gündem
TRT 1’in 15 Temmuz özel yapımı “Asırlık Gece” çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak
TRT 1’in 15 Temmuz özel yapımı “Asırlık Gece” çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “15 Temmuz, Türkiye Yüzyılı’nın İstiklal Beyannamesidir”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “15 Temmuz, Türkiye Yüzyılı’nın İstiklal Beyannamesidir”
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.