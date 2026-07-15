CHP’li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı

Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerin sorguları tamamlandı. Mahkeme, Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de aralarında bulunduğu 24 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 6 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.
Soruşturmanın geçmişi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, “suç örgütü kurma”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” iddialarıyla toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Düzenlenen operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alınırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) Ankara’ya dönen Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de Esenboğa Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.
Adli süreç devam ediyor
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24’ü tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında adli süreç devam ederken, suçlamalar hakkında nihai değerlendirme yargılama sürecinin sonunda yapılacak.