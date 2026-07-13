TRT 1’in 15 Temmuz özel yapımı “Asırlık Gece” çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin 10. yılında hazırlanan TRT 1’in özel yapımı “Asırlık Gece”, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
Doç. Dr. Hüseyin Aydın’ın “Asırlık Gece: Belgeler ve Deliller Işığında 15 Temmuz Darbe Girişimi” adlı eserinden uyarlanan, Cihan Sağlam ve Ahmet Toklu’nun yönetmenliğini üstlendiği yapım, darbe girişiminin perde arkasını, kritik anlarını ve milletin demokrasi mücadelesini gerçek belgelere dayalı anlatımıyla ekrana taşıyacak.
Miray Yapım imzasını taşıyan dizinin oyuncu kadrosunda Erkan Petekkaya, Murat Aygen, Yavuz Bingöl ve Rüzgar Aksoy yer alıyor. Yapımda Erkan Petekkaya, Kara Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak’ı, Murat Aygen MİT Başkanı Hakan Fidan’ı, Yavuz Bingöl firari FETÖ yöneticisi Adil Öksüz’ü, Rüzgar Aksoy ise Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’i canlandırıyor.
“Asırlık Gece”, 15 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20.00’de TRT 1’de ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak.