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AjansHaber Gündem 73 ilde uyuşturucu operasyonu: 985 kilogram uyuşturucu ve 1,6 milyon hap ele geçirildi

73 ilde uyuşturucu operasyonu: 985 kilogram uyuşturucu ve 1,6 milyon hap ele geçirildi

İçişleri Bakanlığınca, 73 ilde son iki haftada uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 985 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 639 bin 239 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 1.780 şüpheli yakalanırken, 935’i tutuklandı.

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73 ilde uyuşturucu operasyonu: 985 kilogram uyuşturucu ve 1,6 milyon hap ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, emniyet birimlerince 73 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son iki haftada gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda 985 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 639 bin 239 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 1.780 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince yürütülen operasyonlara 2 bin 670 ekip, 6 bin 675 personel, 17 hava aracı ve 34 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 1.780 şüpheliden 935’i tutuklanırken, 224’ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

"Uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz"

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, gençlerin geleceğini, ailelerin huzurunu ve toplumun güvenliğini hedef alan uyuşturucu satıcılarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Paylaşımda, “Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca operasyona katılan polis ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Cumhuriyet başsavcılıkları ve görev alan tüm personel tebrik edildi.

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