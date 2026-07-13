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AjansHaber Gündem İstanbul’da FETÖ’ye son 10 yılda 9 bin 626 operasyon: 13 bin 272 şüpheli tutuklandı

İstanbul’da FETÖ’ye son 10 yılda 9 bin 626 operasyon: 13 bin 272 şüpheli tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yürütülen operasyonlarda son 10 yılda 34 bin 116 şüpheli yakalanırken, bunlardan 13 bin 272’si tutuklandı.

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İstanbul’da FETÖ’ye son 10 yılda 9 bin 626 operasyon: 13 bin 272 şüpheli tutuklandı
KAYNAK: (AA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ile Kaçakçılık ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile 39 ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet başsavcılıkları ve Milli İstihbarat Teşkilatı koordinasyonunda örgütün askeri, kamu ve güncel yapılanmalarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

9 bin 626 operasyon düzenlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü verilerine göre, darbe girişiminin ardından geçen 10 yılda FETÖ’nün askeri yapılanması, kamu yapılanması, güncel yapılanması ve “gaybubet evi” olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik toplam 9 bin 626 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, aralarında rütbeli askerler, kamu görevlileri, doktorlar, hakim ve savcıların da bulunduğu 34 bin 116 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

13 bin 272 kişi tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13 bin 272’si tutuklanırken, 8 bin 536’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 12 bin 308 şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi, firari şüphelilerin yakalanması ve örgütün yeniden yapılanma girişimlerinin engellenmesine yönelik çalışmalarını ilgili kurumlarla koordinasyon içinde sürdürüyor.

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