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AjansHaber Gündem İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 78 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 78 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 78 şüphelinin tamamı yakalandı.

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İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 78 şüpheli yakalandı
KAYNAK: (AA)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatının ortak çalışmasıyla örgütün güncel yapılanmasına yönelik kapsamlı inceleme gerçekleştirildi.

Örgütün yeniden yapılanma girişimi tespit edildi

Yapılan çalışmalarda, FETÖ’nün faaliyetlerini sürdürmek ve yeniden yapılanmak amacıyla İstanbul’u sözde bölgelere ayırdığı, her bölge için sorumlular belirleyerek örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştığı tespit edildi.

Örgütün güvenlik ve gizliliği sağlamak amacıyla internet tabanlı uygulamalar üzerinden örgütsel toplantılar gerçekleştirdiği de belirlendi.

MEB yapılanması ve eğitim kampları mercek altında

Soruşturmada, örgütün güncel Milli Eğitim Bakanlığı yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 3’ü aktif, 17’si ihraç öğretmen olmak üzere toplam 20 şüpheli tespit edildi.

Ayrıca 28 şüphelinin, üniversite öğrencilerini örgüt bünyesinde tutmak, yeni eleman temin etmek, kamu kurumlarına sızmayı sağlamak ve örgütsel aidiyeti artırmak amacıyla yurt dışında vize istemeyen ülkelerde düzenlenen eğitim kamplarına katıldığı belirlendi.

Finans yapılanmasına operasyon

İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ’da örgütün güncel finans yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, “himmet” ve bağış adı altında para topladığı, örgüt mensuplarıyla para transferi yaptığı ve iletişim kayıtları bulunduğu belirlenen 16 şüpheli de soruşturma kapsamında yer aldı.

11 ilde eş zamanlı baskın

Haklarında gözaltı kararı verilen 78 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul, Muğla, Kocaeli, Tekirdağ, Sakarya, Yalova, Elazığ, Ankara, Kahramanmaraş, Bursa ve Gaziantep’te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 milyon 69 bin 310 lira, 78 bin 800 dolar, 6 bin 330 avro, 130 sterlin, 765 gram altın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yaklaşık 9,7 milyon liralık para ve ziynet eşyası ele geçirildi

Operasyonda ele geçirilen Türk lirası, döviz ve altının toplam değerinin yaklaşık 9 milyon 700 bin lira olduğu bildirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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