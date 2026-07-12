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AjansHaber Gündem Adalet Bakanı Gürlek, tazminat davasından kazandığı 150 bin lirayı Türk Kızılaya bağışladı

Adalet Bakanı Gürlek, tazminat davasından kazandığı 150 bin lirayı Türk Kızılaya bağışladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, şahsına yönelik haksız ithamlar nedeniyle açtığı manevi tazminat davası sonucunda tahsil edilen 150 bin lirayı Türk Kızılaya bağışladığını bildirdi.

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Adalet Bakanı Gürlek, tazminat davasından kazandığı 150 bin lirayı Türk Kızılaya bağışladı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gürlek, Türk Kızılayın köklü geçmişi, çalışanları ve gönüllüleriyle afet ve kriz anlarında ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirtti.

Kızılayın, milletin yardımseverlik ruhunun en güçlü temsilcilerinden biri olduğunu vurgulayan Gürlek, vatandaşların Türk Kızılaya gönül rahatlığıyla ve güven içinde bağış yapabileceğini, yapılan her katkının bir ihtiyaç sahibine umut, bir yaraya merhem olacağına güvenebileceğini ifade etti.

Bağışı duyurdu

Gürlek, paylaşımında, şahsına yönelik haksız ithamlar nedeniyle açtığı manevi tazminat davası sonucunda tahsil edilen 150 bin lirayı Türk Kızılaya bağışladığını açıkladı:

“Bu vesileyle şahsıma yönelik haksız ithamlar nedeniyle açmış olduğum bir manevi tazminat davası neticesinde tahsil edilen 150 bin lira tutarı Türk Kızılaya bağışladım. Milletimizin merhamet elini dünyanın dört bir yanına ulaştıran, iyiliğin ve dayanışmanın sembolü olan Türk Kızılayın tüm çalışanlarına ve gönüllülerine teşekkür ediyorum. Dayanışmanın, merhametin ve kardeşliğin yanında olmaya devam edeceğiz.”

#Adalet Bakanı Akın Gürlek
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