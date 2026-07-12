Bakan Fidan, Paris’te Ukrayna Zirvesi’nde Türkiye’yi temsil edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsil edecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan’ın zirvede, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenen ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin de katıldığı NATO Ankara Zirvesi’nde alınan kararların Ukrayna’ya muhtemel etkilerini muhataplarıyla değerlendirmesi bekleniyor.

Türkiye’nin barış diplomasisini vurgulayacak

Bakan Fidan’ın, Türkiye’nin Ukrayna’nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yinelemesi, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda sahadaki son durum ile diplomatik çözüm arayışlarına ilişkin Ankara’nın değerlendirmelerini paylaşması öngörülüyor.

Fidan’ın ayrıca Türkiye’nin, Rusya ve Ukrayna heyetlerini yeniden müzakere masasında bir araya getirmeye hazır olduğunu vurgulaması, Karadeniz’de barış ve istikrarın korunmasının Türkiye açısından taşıdığı öneme dikkat çekmesi bekleniyor.

Hukuki ve siyasi çerçeve gündemde

Zirvede Fidan’ın, Gönüllüler Koalisyonu bünyesinde yürütülecek faaliyetlere temel oluşturacak hukuki ve siyasi çerçevenin netleştirilmesi sürecinde üyeler arasındaki yakın eş güdümün sürdürülmesinin önemine işaret etmesi planlanıyor.

Gönüllüler Koalisyonu hakkında

İngiltere ve Fransa’nın öncülüğünde Mart 2025’te kurulan Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu, Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantileri temelinde kalıcı ve adil bir barışın sağlanmasını amaçlıyor. Çoğunluğu Avrupa ülkelerinden oluşan koalisyonda 30’dan fazla ülke yer alıyor.

Kuruluşundan bu yana koalisyon çalışmalarına katılan Türkiye’nin, gerekli hukuki ve siyasi altyapının oluşturulmasının ardından deniz alanındaki faaliyetlerde liderlik üstlenmesi öngörülüyor.

Daha önce 6 Ocak 2026’da Paris’te düzenlenen Liderler Zirvesi’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılmış, 24 Şubat 2026’da çevrim içi gerçekleştirilen zirvede ise Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil etmişti.