Katar’ın eski Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani yaşamını yitirdi

1995-2013 yılları arasında Katar’ı yöneten Al Sani, enerji yatırımları, ekonomik büyüme, reformlar ve aktif dış politikasıyla ülkenin bölgesel ve küresel konumunun güçlenmesinde belirleyici rol oynadı.

Uzun süredir tedavi görüyordu

Katar Emirlik Divanı, eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani’nin sabah saatlerinde 74 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, uzun süredir tedavi gören Şeyh Hamed için Allah’tan rahmet dilenirken, vefatına ilişkin başka bir ayrıntı paylaşılmadı.

Şeyh Hamed bin Halife Al Sani, 1995 yılında Katar Emiri olarak göreve başlamış, 2013 yılında ise yönetimi oğlu Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’ye devretmişti.

Enerji yatırımlarıyla Katar’ın yükselişine öncülük etti

1952 yılında Doha’da doğan Al Sani, Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi’ndeki eğitiminin ardından Katar Silahlı Kuvvetlerinde görev aldı.

Emirliği döneminde doğal gaz sektörüne yapılan yatırımlar hız kazanırken, Kuzey Gaz Sahası’nın geliştirilmesi sayesinde Katar dünyanın önde gelen LNG üretici ve ihracatçı ülkeleri arasına girdi. 2006 yılında dünyanın en büyük LNG ihracatçısı olan ülke, 2010 itibarıyla yıllık 77 milyon ton üretim kapasitesine ulaştı.

Resmi verilere göre, bu dönemde Katar’ın gayrisafi yurt içi hasılası 24 katın üzerinde artış gösterdi.

Reformlar ve uluslararası açılım dönemi

Şeyh Hamed döneminde eğitim, sağlık, altyapı ve bilim alanlarında önemli yatırımlar hayata geçirildi. Qatar Foundation kuruldu, Al Jazeera televizyonu yayın hayatına başladı, yerel basına yönelik sansür kaldırıldı ve Enformasyon Bakanlığı kapatıldı.

1999 yılında kadınlar ilk kez belediye seçimlerinde oy kullanma ve aday olma hakkı elde ederken, 2004 yılında Katar’ın ilk daimi anayasası yürürlüğe girdi.

2022 Dünya Kupası sürecinin mimarlarından biri oldu

Şeyh Hamed döneminde hazırlanan “Katar Ulusal Vizyonu 2030”, ülkenin ekonomik çeşitliliğini ve sürdürülebilir kalkınmasını hedefleyen temel strateji belgesi olarak kabul edildi.

Katar, aynı dönemde bölgesel krizlerde yürüttüğü ara buluculuk faaliyetleriyle diplomatik etkinliğini artırırken, Aralık 2010’da 2022 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapma hakkını kazanan ilk Arap ülkesi oldu.

25 Haziran 2013’te emirlik görevini oğlu Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’ye devreden Şeyh Hamed bin Halife Al Sani, Körfez bölgesinde barışçıl ve gönüllü iktidar devrinin en dikkat çeken örneklerinden birine imza atarak aktif yönetim görevini bırakmıştı.