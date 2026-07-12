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ABD-İran geriliminde tansiyon yükseldi

ABD’nin İran’a yönelik yeni saldırılarıyla başlayan süreçte Hürmüz Boğazı çevresi ve Körfez’de gerilim tırmandı. Karşılıklı askeri açıklamalar, füze saldırıları ve güvenlik uyarıları peş peşe gelirken bölgede alarm seviyesi yükseldi.

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ABD-İran geriliminde tansiyon yükseldi
KAYNAK: (AA)

ABD’nin İran’a yönelik yeni saldırılarının ardından Körfez’de gerilim hızla tırmandı. ABD ve İran’dan karşılıklı askeri açıklamalar gelirken, Hürmüz Boğazı çevresi ile Körfez ülkelerinde füze saldırıları, patlama sesleri ve güvenlik önlemleri gündeme geldi.

ABD yeni saldırılar başlattı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran Devrim Muhafızlarının Hürmüz Boğazı’ndan geçen Kıbrıs bandıralı “M/V GFS Galaxy” isimli konteyner gemisine saldırmasının ardından İran’a yönelik yeni bir operasyon başlattığını açıkladı.

Açıklamada, gemide sivil bir mürettebatın kaybolduğu, makine dairesinde meydana gelen yangın nedeniyle geminin seyrine devam edemediği belirtildi. İran’ın ticari gemilere yönelik saldırılarını sürdürdüğü ifade edilirken, operasyonun ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Daha sonra CENTCOM, üçüncü saldırı dalgasının tamamlandığını duyurarak kara ve deniz unsurları ile savaş uçakları ve insansız hava araçlarının katıldığı operasyonlarda yaklaşık 140 askeri hedefin vurulduğunu bildirdi.

Açıklamada hedefler arasında füze ve İHA mevzileri, mühimmat depoları, haberleşme altyapısı, kıyı gözetleme tesisleri ile deniz kuvvetlerine ait askeri kabiliyetlerin yer aldığı belirtilirken, üç gecede toplam 300’den fazla hedefin vurulduğu ifade edildi.

İran’dan karşı hamleler

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, güvenlik gerekçesiyle Hürmüz Boğazı’nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını açıkladı.

Devrim Muhafızları ayrıca Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan ikinci bir geminin hedef alındığını, ABD’nin Katar’daki El Udeyd Üssü’nde bulunan savaş uçağı bakım-onarım merkezi ile komuta ve kontrol merkezinin de vurulduğunu duyurdu.

İran Silahlı Kuvvetleri ise Ürdün’deki Prens Hasan Üssü’nde bulunan ABD’ye ait MQ-9 insansız hava aracı deposunun hedef alındığını bildirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA’ya konuşan Huzistan Eyaleti Vali Yardımcısı Veliullah Heyat da Mahşer, Hindican ve Abadan kentlerinin ABD tarafından hedef alındığını, çeşitli sayıda füzenin isabet ettiği bölgelerde hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

İran Meclis Başkanı ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi.” ifadesini kullanarak ABD’ye, “Ya sözünüzde durun ya da bedelini ödeyin.” mesajını verdi.

Körfez ülkelerinde alarm verildi

İran’dan düzenlenen füze saldırılarının ardından Katar’da hava savunma sistemleri devreye alındı. Başkent Doha başta olmak üzere çeşitli bölgelerde patlama sesleri duyulurken vatandaşların telefonlarına ulusal acil durum uyarısı gönderildi.

Katar Savunma Bakanlığı, ülkeyi hedef alan füze saldırısının engellendiğini açıklarken, daha sonra güvenlik tehdidinin ortadan kalktığını ve hayatın normale döndüğünü bildiren açıklama yapıldı.

Katar İçişleri Bakanlığı ise önleme faaliyetleri sırasında düşen şarapnel parçaları nedeniyle biri çocuk 3 kişinin yaralandığını, yaralıların tedavi altına alındığını duyurdu.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı da ülke genelinde yeniden sirenlerin çaldığını bildirerek halka resmi açıklamaları takip etmeleri çağrısında bulundu.

Kuveyt ordusu ise hava sahasındaki düşman hedeflerine müdahale edildiğini, duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerinden kaynaklandığını açıkladı.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri de İran’dan ateşlenen 3 füzenin ülke topraklarına düştüğünü, olayda can kaybı yaşanmadığını ancak sınırlı maddi hasar oluştuğunu bildirdi.

Umman haber ajansı da Musandam ilindeki bazı noktaların kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurdu.

İran’ın güneyinde patlama sesleri

İran devlet televizyonu ve İran basını, ABD saldırılarının ardından ülkenin güneyindeki Buşehr, Aseluye, Bender Abbas, Sirik ve Çabahar kentlerinde çok sayıda patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

Patlamaların meydana geldiği noktalar ve hasara ilişkin resmi makamlar tarafından ayrıntılı açıklama yapılmadı.

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