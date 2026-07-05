06 Temmuz 2026 Pazartesi
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
AjansHaber Dünya Trump, NATO Zirvesi sonrası Zelenskiy ve Şara ile görüşecek

Trump, NATO Zirvesi sonrası Zelenskiy ve Şara ile görüşecek

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara’daki NATO Liderler Zirvesi programının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ikili görüşmeler gerçekleştireceğini açıkladı.

Yayınlanma
14
Trump, NATO Zirvesi sonrası Zelenskiy ve Şara ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ankara’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geleceği bildirildi.

Beyaz Saray Baş Basın Sözcü Yardımcısı Anna Kelly ile ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Matt Whitaker’ın telekonferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, Trump’ın Türkiye programına ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.

İkili görüşmeler çarşamba günü yapılacak

Beyaz Saray’ın verdiği bilgiye göre Trump, salı günü Ankara’ya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak olan Trump, NATO liderler yemeğine katılacak.

Çarşamba günü NATO liderler oturumu ve aile fotoğrafı programında yer alacak Trump, zirve kapsamındaki resmi temaslarının ardından Zelenskiy ve Ahmed Şara ile ayrı ayrı görüşecek. Görüşmeler sonrasında basın toplantısı düzenleyecek olan Trump’ın aynı akşam Washington’a dönmesi planlanıyor.

Whitaker: “İttifakın geleceği açısından kritik bir eşik”

ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Matt Whitaker, zirvenin savunma harcamaları ve yük paylaşımı açısından önemine dikkat çekerek, “İttifakın geleceği açısından kritik bir eşik.” değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna savaşı görüşmenin merkezinde olacak

Üst düzey ABD’li yetkililer, Trump ile Zelenskiy arasındaki görüşmenin ana gündem maddesinin Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler olacağını belirtti.

ABD’li bir yetkili, cephedeki mevcut duruma ilişkin, “Cephe hattı, son aylarda büyük ölçüde donmuş durumda. Savaşın sona erdirilmesi için aciliyet hissediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, ABD’nin hem Rusya hem de Ukrayna ile temaslarını sürdürdüğünü belirterek, Başkan Trump’ın ara buluculuk rolünü devam ettirdiğini ifade etti. Savaşın sürmesinin her iki taraf için de ağır kayıplara yol açtığını vurgulayan yetkililer, diplomatik çözüm çabalarının hızlandırılacağını kaydetti.

İran ve savunma sanayisi de gündemde

Üst düzey bir diğer ABD’li yetkili ise Ankara’daki zirvede İran kaynaklı bölgesel güvenlik riskleri ile deniz ticaret yollarının güvenliğinin de ele alınacağını söyledi.

Yetkili, NATO müttefiklerinin katkı sağlamaya hazır olduğunu belirterek, “İhtiyacımız olan şey, kabiliyetli müttefikler. Bazı ülkelerin anlamlı katkı sunacak gemi ve varlığı yok.” ifadelerini kullandı.

ABD’li yetkililer ayrıca, zirve sırasında savunma sanayisine yönelik yeni iş birlikleri ile milyarlarca dolarlık üretim ve yatırım anlaşmalarının duyurulmasının beklendiğini bildirdi.

#Donald Tump
İslamabad Mutabakatı ABD-İsrail’i karşı karşıya getirdi
İslamabad Mutabakatı ABD-İsrail’i karşı karşıya getirdi
#Gündem / 26 Haziran 2026
Trump’tan Netanyahu’ya Beyrut çıkışı: "Saldırı İran anlaşmasını geciktirdi"
Trump’tan Netanyahu’ya Beyrut çıkışı: "Saldırı İran anlaşmasını geciktirdi"
#Dünya / 14 Haziran 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Netanyahu: "Trump ile İran konusunda görüş ayrılığı yaşandığı iddiaları doğru değil"
Netanyahu: "Trump ile İran konusunda görüş ayrılığı yaşandığı iddiaları doğru değil"
İsrail haziranda Mescid-i Aksa’ya 26 baskın düzenledi
İsrail haziranda Mescid-i Aksa’ya 26 baskın düzenledi
Şam’da kafede patlama: 4 ölü, 10 yaralı
Şam’da kafede patlama: 4 ölü, 10 yaralı
Dünya Kupası tribünlerinde Filistin dayanışması: Bayraklar, sloganlar ve “kırmızı kart” çağrısı
Dünya Kupası tribünlerinde Filistin dayanışması: Bayraklar, sloganlar ve “kırmızı kart” çağrısı
41 dereceyi gören Berlin’de polis, vatandaşları tazyikli suyla serinletti  
41 dereceyi gören Berlin’de polis, vatandaşları tazyikli suyla serinletti  
Gündem
NATO Zirvesi kapsamında “Müttefikler Ankara’da” Programı düzenlenecek
NATO Zirvesi kapsamında “Müttefikler Ankara’da” Programı düzenlenecek
Gündem
Bakan Kurum: "Beykoz’da 1071 hak sahibini tapusuyla buluşturduk"
Bakan Kurum: "Beykoz’da 1071 hak sahibini tapusuyla buluşturduk"
Venezuela’da Türk arama kurtarma ekiplerine kahramanlık nişanı takdim edildi
Venezuela’da Türk arama kurtarma ekiplerine kahramanlık nişanı takdim edildi
Venezuela’da 7 günlük ulusal yas ilan edildi
Venezuela’da 7 günlük ulusal yas ilan edildi
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.