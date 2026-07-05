Trump, NATO Zirvesi sonrası Zelenskiy ve Şara ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ankara’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geleceği bildirildi.

Beyaz Saray Baş Basın Sözcü Yardımcısı Anna Kelly ile ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Matt Whitaker’ın telekonferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, Trump’ın Türkiye programına ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.

İkili görüşmeler çarşamba günü yapılacak

Beyaz Saray’ın verdiği bilgiye göre Trump, salı günü Ankara’ya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak olan Trump, NATO liderler yemeğine katılacak.

Çarşamba günü NATO liderler oturumu ve aile fotoğrafı programında yer alacak Trump, zirve kapsamındaki resmi temaslarının ardından Zelenskiy ve Ahmed Şara ile ayrı ayrı görüşecek. Görüşmeler sonrasında basın toplantısı düzenleyecek olan Trump’ın aynı akşam Washington’a dönmesi planlanıyor.

Whitaker: “İttifakın geleceği açısından kritik bir eşik”

ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Matt Whitaker, zirvenin savunma harcamaları ve yük paylaşımı açısından önemine dikkat çekerek, “İttifakın geleceği açısından kritik bir eşik.” değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna savaşı görüşmenin merkezinde olacak

Üst düzey ABD’li yetkililer, Trump ile Zelenskiy arasındaki görüşmenin ana gündem maddesinin Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler olacağını belirtti.

ABD’li bir yetkili, cephedeki mevcut duruma ilişkin, “Cephe hattı, son aylarda büyük ölçüde donmuş durumda. Savaşın sona erdirilmesi için aciliyet hissediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, ABD’nin hem Rusya hem de Ukrayna ile temaslarını sürdürdüğünü belirterek, Başkan Trump’ın ara buluculuk rolünü devam ettirdiğini ifade etti. Savaşın sürmesinin her iki taraf için de ağır kayıplara yol açtığını vurgulayan yetkililer, diplomatik çözüm çabalarının hızlandırılacağını kaydetti.

İran ve savunma sanayisi de gündemde

Üst düzey bir diğer ABD’li yetkili ise Ankara’daki zirvede İran kaynaklı bölgesel güvenlik riskleri ile deniz ticaret yollarının güvenliğinin de ele alınacağını söyledi.

Yetkili, NATO müttefiklerinin katkı sağlamaya hazır olduğunu belirterek, “İhtiyacımız olan şey, kabiliyetli müttefikler. Bazı ülkelerin anlamlı katkı sunacak gemi ve varlığı yok.” ifadelerini kullandı.

ABD’li yetkililer ayrıca, zirve sırasında savunma sanayisine yönelik yeni iş birlikleri ile milyarlarca dolarlık üretim ve yatırım anlaşmalarının duyurulmasının beklendiğini bildirdi.