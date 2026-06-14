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AjansHaber Dünya Trump’tan Netanyahu’ya Beyrut çıkışı: "Saldırı İran anlaşmasını geciktirdi"

Trump’tan Netanyahu’ya Beyrut çıkışı: "Saldırı İran anlaşmasını geciktirdi"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyrut’a yönelik İsrail saldırısı nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya tepki gösterdiğini açıkladı.

Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Trump’tan Netanyahu’ya Beyrut çıkışı: "Saldırı İran anlaşmasını geciktirdi"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği saldırının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Fox News’e açıklamalarda bulunan Trump, saldırının bölgedeki diplomatik sürece zarar verdiğini savunarak Netanyahu’ya tepki gösterdiğini ifade etti.

Netanyahu’ya sert eleştiri

Trump, görüşmede İsrail Başbakanı’na saldırının zamanlamasının yanlış olduğunu söylediğini belirterek, “Bibi neden böyle kahrolası bir saldırı düzenlemek zorunda kaldı ki? Çok sinirlendim. Ona bunu söyledim. Hiçbir muhakeme yeteneği yok.” ifadelerini kullandı.

İran anlaşmasına vurgu

ABD Başkanı Trump, Washington ile Tahran arasında üzerinde çalışılan anlaşmanın sabah saatlerinde imzalanmasının planlandığını ancak Beyrut saldırısının süreci geciktirdiğini kaydetti.

Anlaşmanın gün içerisinde elektronik ortamda imzalanabileceğini ifade eden Trump, gelecek hafta Avrupa’da düzenlenecek bir törenle yüz yüze imza atılmasının öngörüldüğünü belirtti.

“Yeni saldırı olmasın”

Trump, Netanyahu’ya Hizbullah’a yönelik yeni saldırılar düzenlememesi yönünde çağrıda bulunduğunu aktararak, olası askeri adımların müzakere sürecini sekteye uğratabileceğini söyledi.

İran ile anlaşmanın kısa süre içinde sonuçlandırılmasını beklediğini belirten Trump, diplomatik temasların sürdüğünü ifade etti.

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