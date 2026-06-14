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AjansHaber Dünya Rusya: "Putin-Erdoğan temasları, siyasi diyaloğun gelişiminde kilit rol oynuyor"

Rusya: "Putin-Erdoğan temasları, siyasi diyaloğun gelişiminde kilit rol oynuyor"

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye-Rusya ilişkilerine dair yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yürütülen düzenli temasların, iki ülke arasındaki siyasi diyaloğun gelişmesinde “kilit rol oynadığı” ifade edildi.

Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Rusya: "Putin-Erdoğan temasları, siyasi diyaloğun gelişiminde kilit rol oynuyor"

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki düzenli temasların ikili siyasi ilişkilerin gelişiminde temel unsur olduğunu bildirdi.

Bakan Fidan’ın Moskova ziyareti: Kritik gündem başlıkları

Açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 15-17 Haziran tarihlerinde Rusya’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşecek.

Görüşmede, Orta Doğu’daki gelişmeler, İran’a yönelik saldırılar nedeniyle artan bölgesel gerilim ve Filistin meselesine ilişkin çözüm yolları ele alınacak.

Karadeniz güvenliği ve bölgesel dosyalar

Tarafların ayrıca Karadeniz’de seyrüsefer güvenliği, Suriye ve Libya’daki son durum ile bölgesel istikrarın güçlendirilmesine yönelik adımları değerlendireceği bildirildi.

Rusya tarafı, Türkiye’nin Suriye sürecine katkılarına dikkat çekerek iş birliğinin sürdüğünü vurguladı.

Güney Kafkasya ve ekonomik ilişkiler

Açıklamada, Güney Kafkasya’da ulaşım ve iletişim hatlarının açılması, bölgesel iş birliği mekanizmalarının geliştirilmesi ve Orta Asya’daki entegrasyon süreçlerinin de gündemde olacağı kaydedildi.

Ticaret ve ekonomi alanındaki iş birliğinin de ele alınacağı görüşmede, Türkiye’nin Rus turistler açısından önemli bir destinasyon olduğu ve turizm hareketliliğinin yüksek seyrettiği belirtildi.

#rusya devlet başkanı vladimir putin
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