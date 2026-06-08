Paşinyan: "Türkiye ile çok iyi bir dinamik yakaladık, bu süreci sürdürmeliyiz"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, parlamento seçimlerinde zaferini ilan ederken Türkiye ile ilişkilerde çok iyi bir dinamik yakalandığını belirterek, “Nihai atılımı yapmak için bu dinamiği devam ettirmemiz gerekiyor.” dedi. Paşinyan, bölgesel barış, Azerbaycan ile normalleşme ve sınırların açılması konularına da dikkat çekti.

“Türk ve Azerbaycan halklarına mesajım barışa adanmıştır”

Nikol Paşinyan, Ermenistan’daki parlamento seçiminde zaferini ilan ettiği basın toplantısında, “Türk halkına ve Azerbaycan halkına mesajınız nedir?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Bu mesaj, barışa ve bölgesel refaha, bölgesel iş birliğine adanmıştır. Ve umuyorum ki bu, hem Türkiye’den hem Azerbaycan’dan olumlu tepkilerle karşılaşacaktır.”

Paşinyan, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barışı kurumsallaştırmaları gerektiğini belirtti.

"Türkiye ile çok iyi dinamik yakaladık" vurgusu

Türkiye ile Ermenistan ilişkilerine değinen Paşinyan, iki ülke arasında olumlu sürecin ilerlediğini ifade ederek, Türkiye ile Ermenistan’ın çok iyi bir dinamik yakaladığını ifade eden Paşinyan, “Nihai atılımı yapmak için bu dinamiği devam ettirmemiz gerekiyor.” ifadesini kullandı.

Paşinyan, Türkiye ile sınırların açılması ve diplomatik ilişkilerin kurulması gerektiğine dikkat çekerek, Ermeni mallarının ihracatı ve ithalatı için Ahılkelek-Kars demir yolunun açılması kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ayrıca Azerbaycan ile barış anlaşmasının imzalanması gerektiğini ve Azerbaycan’ın ana karasını Nahçıvan’a bağlayacak Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası (TRIPP) projesine en kısa sürede başlanması gerektiğini vurguladı:

“Bu proje, bölgemizin konumunun aşılması anlamına geliyor. Bu çok büyük bir haber çünkü bölgemiz çıkmazdan ayrılarak bir yol ayrımına geliyor. Bu da hepimiz için çok iyi bir haber.”

Sandıkların yüzde 48,22’si açıldı: Sivil Sözleşme önde

Ermenistan’daki parlamento seçimlerinde sandıkların yüzde 48,22’sinin açılmasıyla birlikte Başbakan Nikol Paşinyan’ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi, oyların yüzde 50,89’unu alarak yarışı önde götürüyor.

Ermenistan basınındaki haberlere göre, Merkez Seçim Komisyonu, ülkede yapılan parlamento seçimlerinde 1161 sandıktan gelen seçim sonuçlarını açıkladı.

Yüzde 48,22’si açılan sandıklardaki sayım sonuçlarına göre, Başbakan Paşinyan’ın Sivil Sözleşme Partisi oyların yüzde 50,89’unu alarak seçimlerde ilk sıraya yerleşti.

Sivil Sözleşme Partisi’ni, yüzde 23,23 ile iş insanı Samvel Karapetyan’ın Güçlü Ermenistan oluşumu ve yüzde 9,59 ile eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın Ermenistan İttifakı takip ediyor.

Parlamento seçimlerinin resmi sonuçlarının bugün açıklanması beklenirken, oyların sayımı sürüyor.

Ülkede dün yerel saatle 20.00 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi, katılım oranı yüzde 58,97 olarak tespit edildi. Buna göre, 1 milyon 476 bin 597 kişi oy kullandı.

Ermenistan Merkezi Seçim Komisyonu verilerine göre, ülkede 2 milyon 485 bin 232 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Ülke genelinde 2 bin 5 sandık kurulan seçimlerde, en az 101 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 18 farklı aday listesi yarışıyor.

Paşinyan’dan zafer açıklaması

Nikol Paşinyan, oy sayımı sürerken yaptığı açıklamada seçimleri kazandıklarını belirtti.

Sandıklardaki oyların sayımı devam ederken Paşinyan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ermenistan’da parlamento seçimlerini, liderliğini yürüttüğü Sivil Sözleşme Partisi’nin kazandığını belirten Paşinyan, “Partimizdeki tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Gece gündüz çalıştık ve bu tarihin bir zaferidir. Bu zafer Ermeni halkı içindir.” ifadelerini kullandı.

Paşinyan, Avrupa ile yakınlaşma politikasını sürdüreceklerini vurgulayarak, “Avrasya Ekonomik Birliği’nde de üyeliğimizi sürdüreceğiz. Rusya ile de ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Seçim süreci ve parlamentoya giriş yarışı

Ermenistan Merkezi Seçim Komisyonu verilerine göre, ülkede 2 milyon 485 bin 232 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Ülke genelinde 2 bin 5 sandık kurulan seçimde, en az 101 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 18 farklı aday listesi yarışıyor.

Ermenistan’da gerçekleştirilen parlamento seçiminde sandıklarda oy kullanma işlemi tamamlanırken oyların sayımı sürüyor.

Anketler, Başbakan Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisinin seçimi önde tamamlayacağını gösterirken, Paşinyan’ın tek başına hükümet kurma ve Azerbaycan’la barış anlaşması için olası anayasa değişikliğini yapacak meclis çoğunluğuna ulaşıp ulaşamayacağı konusu ise gündemdeki yerini koruyor.